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Мужчина убил мать двоих детей и тащил ее по городу в чемодане
Тело погибшей обнаружили случайно после жалоб жильцов на неприятный запах.
В Штутгарте (Германия) начался судебный процесс над 51-летним мужчиной, которого обвиняют в убийстве матери двоих детей. По версии следствия, злоумышленник спрятал тело в чемодан и оставил его под мостом.
Об этом пишет Daily Star.
В Германии мужчину подозревают в убийстве матери двоих детей и сокрытии ее тела в чемодане бренда Juicy Couture. По версии следствия, злоумышленник протащил чемодан с телом на сотни метров и оставил его под мостом недалеко от детской площадки, где впоследствии обнаружили останки женщины в состоянии разложения.
Жуткую находку обнаружили в Штутгарте после того, как местные жители начали жаловаться на резкий неприятный запах. Это произошло еще в августе 2025 года.
В течение нескольких месяцев правоохранители не могли установить личность погибшей и выяснить, каким образом ее тело оказалось под мостом. Для поиска свидетелей полиция объявила вознаграждение в размере 1000 евро за информацию, которая поможет раскрыть преступление.
Впоследствии следователи установили, что погибшей является 40-летняя женщина по имени Гюльшах, мать двоих детей. Она считалась пропавшей без вести с 21 июля 2025 года. Последний раз женщину видели в тот день в Штутгарте.
По данным СМИ, после ее смерти остались двое детей — 20-летняя дочь и 11-летний сын. В деле обвиняемым проходит 51-летний Ахмед Ф., который сейчас предстает перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве.
Следствие считает, что мужчина убил женщину, после чего поместил ее тело в чемодан Juicy Couture и протащил примерно 210 м от своей квартиры в Фильдерштадте, пригороде Штутгарта, до моста, где чемодан впоследствии нашли.
По информации медиа, в начале судебного процесса Ахмед Ф., которого называют знакомым погибшей, отказался давать показания. Полиция сообщила, что они познакомились в среде людей, связанной с употреблением наркотиков в Штутгарте.
В обвинительном акте отмечается, что точная причина и обстоятельства смерти Гюльшах до сих пор не установлены. В то же время прокуратура убеждена, что женщина была убита в квартире Ахмеда Ф. в период между концом июля и началом августа 2025 года.
Ожидается, что приговор будет объявлен 23 июля.
К слову, в США подозреваемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой Декарлоса Брауна-младшего признали недееспособным для участия в судебном процессе. Его отправили на принудительное лечение в федеральное учреждение сроком до четырех месяцев, после чего состояние мужчины оценят повторно. Судья считает прогноз относительно его выздоровления благоприятным.