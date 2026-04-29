Мужчина убил мать, потому что считал ее "монстром-ящерицей": жуткие подробности

Жителя Гонконга Вонга Чун-кита приговорили к неопределенному сроку пребывания в психбольнице за убийство матери, которую он из-за болезненного бреда принял за «монстра-ящерицу».

Об этом сообщает издание Daily Star.

По материалам дела, 28-летний подсудимый, у которого диагностировали серьезное шизоаффективное расстройство, убил свою 50-летнюю мать Сэнди Ло Чой-киу, после чего спрятал ее тело под кроватью. Трагедии предшествовало ухудшение состояния мужчины: мать обращалась к медсестрам психиатрического учреждения с просьбой навестить их дома, поскольку сын стал агрессивным и говорил бессвязно.

Полицию вызвали медицинские работники, которые во время визита услышали шум в доме. В ходе обыска правоохранители обнаружили тело погибшей. Сначала Вонг отрицал свою причастность. Однако после предъявления фотографии матери признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что принял женщину за чудовище, а «голоса в голове» побуждали его к убийству.

Судья Уилсон Чан Ка-шун назвал дело «трагическим», отметив, что состояние подсудимого «существенно ослабило» его психику, из-за чего он не мог различать правильное и неправильное.

В ходе заседания суд установил, что Вонг не осознавал тяжести своего состояния и не соблюдал режим амбулаторного лечения. Это, наконец, привело к рецидиву болезни. В силу этих обстоятельств прокуроры изменили квалификацию дела с «убийства» на «непреднамеренное убийство из-за ограниченной вменяемости».

На основе выводов психиатров суд назначил подсудимому госпитализацию в специализированное учреждение на неопределенный срок для обеспечения безопасности общества и оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, в Полтавской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве трехлетнего сына. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

