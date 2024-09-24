Мужчина убил подругу и залил бетоном на балконе: как обнаружили убийство

Мужчина положил тело девушки в чемодан, спрятанный под слоем кирпича и цемента на собственном балконе. Страшную находку обнаружили только через 16 лет.

В Южной Корее мужчина признался, что убил свою подругу, а ее тело залило цементом на балконе собственной квартиры.

Преступление произошло более 16 лет назад в городе Кодже.

Об этом пишет BBC.

Мужчина, которому сейчас за 50, рассказал местной полиции, что ударил подругу тупым предметом во время ссоры. Затем он положил ее тело в чемодан, спрятанный под слоем кирпича и цемента на собственном балконе.

Все эти годы тело оставалось незамеченным, пока в прошлом месяце его не нашел ремонтник во время перфорационных работ, сообщают местные СМИ.

Останки женщины нашли в залитом бетоном чемодане/Фото: Geoje Police Station

Тело, частично сохранившееся благодаря чемодану, идентифицировано как тело пропавшей женщины. Вскрытие показало, что она умерла от удара тупым предметом по голове.

Мужчина, которого полиция называет господином А, не жил в квартире, когда обнаружили тело, но подозреваемого быстро обнаружили и арестовали.

Мужчина рассказал полиции, что жил с женщиной в однокомнатной квартире в Кодже около пяти лет. В октябре 2008-го между ними произошла ссора, во время которой он ударил ее тупым предметом.

Затем мужчина замуровал чемодан с телом подруги под слоем кирпича и цемента на небольшом балконе в квартире третьего этажа.

Напомним, в Киеве мужчина убил женщину, с которой прожил 15 лет, ради квартиры и автомобиля. Он несколько месяцев травил ее химическими веществами.

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