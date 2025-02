Мужчина убил жену из-за ее реакции на романтическое свидание (фото)

В США мужчину обвинили в убийстве жены после того, как он был недоволен ее реакцией на романтическое свидание.

Об этом пишет Need To Know.

По данным полиции, Тейлор Мейер избил свою жену Дебору бутылкой вина, а затем зарезал ее. 34-летний мужчина разозлился после того, как запланировал для любимой вечер на парижскую тематику.

В то время трое их детей спали наверху в их доме в Джефферсонвилле, штат Индиана.

Мейер запланировал романтическое празднование для своей жены в честь Дня влюбленных, которое содержало покупку платья и ужин. Он также якобы попросил детей супругов нарисовать картинки Эйфелевой башни.

Тейлор признался в убийстве 36-летней Деборы в интервью с полицией, согласно опубликованным показаниям под присягой. Он также сказал, что, по его мнению, у Деборы был роман с коллегой, и он видел фотографию, на которой она держится за руки с другим мужчиной.

В показаниях под присягой упоминается, что Мейер сказал полиции, что, по его мнению, жена не оценила его усилий в ночь на 14 февраля, и что она казалась отстраненной.

Тейлор и Дебора Мейеры / Фото: Jam Press

Тейлор признался, что избил жену бутылкой вина, а затем нанес ей несколько ударов кухонным ножом. Затем он отправил сообщение в семейный чат, в котором сообщил, что Дебора умерла.

Когда его арестовали, офицеры нашли в доме троих детей супругов. Мейер не признал себя виновным в убийстве и будет содержаться в тюрьме до судебного заседания в июле.

Тейлор Мейер / Фото: Jam Press

