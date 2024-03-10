Мужчина ударил ножом настоятеля монастыря и повесился в лесу

Полиция нашла человека, напавшего на священника, с помощью дрона.

В воскресенье, 10 марта, мужчина с ножом совершил нападение на настоятеля монастыря Покрова Пресвятой Богородицы в молдавском селе Косеуцы (Косивцы) у границы с Украиной.

Об этом сообщает издание Desdechi со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Правоохранители установили, что священника ударили ножом в спину, когда он находился во дворе монастыря. Пострадавшего доставили в больницу. Медикам удалось реанимировать священника, но его состояние очень тяжелое.

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После совершенного преступления подозреваемый повесился в соседнем лесу. Его тело нашли с помощью дрона.

Злоумышленником оказался местный житель, который в течение года постоянно находился на службах, отправляемых священником.

Напомним, ранее в немецком городе Гамбурге 32-летний мужчина напал с ножом на двух человек. В результате инцидента они погибли.

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