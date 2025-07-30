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Мужчина умер от смертельных микробов, искупавшись в море: что это за инфекция
В СМИ предупредили, что даже обычное купание может окончиться фатально, если заразиться в водоеме опасными бактериями вибрион.
В Германии 68-летний мужчина скончался после заражения опасной бактерией — вибрионами
Об этом пишет немецкое издание Вild.
Он страдал от нескольких хронических заболеваний и не выжил после инфекции, несмотря на лечение в больнице. Непонятно, как мужчина заразился. Медики предполагают, что инфекцию он подхватил, купаясь в Балтийском море.
Бактерии вибрионы, размножающиеся в теплой соленой воде, особенно опасны для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой. Плавание с открытыми ранами особенно рискованно — бактерии могут попасть в организм через поврежденную кожу. Если отдыхающие относятся к группам риска и имеют травмы кожи, следует избегать контакта с морской водой.
Также рекомендуется осторожничать с сырыми или недостаточно термически обработанными морепродуктами. Они могут быть загрязнены и привести к желудочно-кишечным заболеваниям.
Что произойдет, если произойдет инфекция?
Приблизительно через 16 часов после передачи развивается сильная рвота и диарея. Другие симптомы включают воспаление кожи, красноту, отек и воспаление слухового прохода. При попадании через раны заражения крови может произойти в течение нескольких часов. Возможна полиорганная недостаточность, угрожающая жизни.
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