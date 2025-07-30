Мужчина умер от смертельных микробов, искупавшись в море: что это за инфекция

Мужчина умер от смертельных микробов из Балтийского моря. / © Pixabay

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В Германии 68-летний мужчина скончался после заражения опасной бактерией — вибрионами

Об этом пишет немецкое издание Вild.

Он страдал от нескольких хронических заболеваний и не выжил после инфекции, несмотря на лечение в больнице. Непонятно, как мужчина заразился. Медики предполагают, что инфекцию он подхватил, купаясь в Балтийском море.

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Бактерии вибрионы, размножающиеся в теплой соленой воде, особенно опасны для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой. Плавание с открытыми ранами особенно рискованно — бактерии могут попасть в организм через поврежденную кожу. Если отдыхающие относятся к группам риска и имеют травмы кожи, следует избегать контакта с морской водой.

Также рекомендуется осторожничать с сырыми или недостаточно термически обработанными морепродуктами. Они могут быть загрязнены и привести к желудочно-кишечным заболеваниям.

Что произойдет, если произойдет инфекция?

Приблизительно через 16 часов после передачи развивается сильная рвота и диарея. Другие симптомы включают воспаление кожи, красноту, отек и воспаление слухового прохода. При попадании через раны заражения крови может произойти в течение нескольких часов. Возможна полиорганная недостаточность, угрожающая жизни.

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