Мужчина умер после поездки на легендарном аттракционе: что произошло

Диснейленд / © Associated Press

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В Disney World в штате Флорида скончался 54-летний мужчина после поездки на одном из самых известных аттракционов парка «It’s a Small World». Это уже не первый резонансный инцидент в тематических парках Disney за последнее время, который вновь привлек внимание к вопросам безопасности аттракционов.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, мужчина перенёс сердечный приступ во время поездки на семейном водном аттракционе «It’s a Small World». Его госпитализировали, однако впоследствии он скончался.

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Как отмечается в отчете Департамента сельского хозяйства и защиты прав потребителей штата Флорида, погибший страдал хроническим сердечным заболеванием.

Легендарный аттракцион работает уже более полувека

«It’s a Small World» считается одним из самых известных аттракционов Disney. Это неспешное путешествие на лодке по тематическим декорациям, символизирующим разные страны мира, под аккомпанемент одноименной песни на разных языках.

Аттракцион был создан для Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1964–1965 годах, после чего его перенесли в Диснейленд в Калифорнии, а впоследствии открыли аналогичную версию в Дисней-Уорлде во Флориде. Он до сих пор остаётся одним из символов парка.

Не первый инцидент за короткий промежуток времени

Daily Mail отмечает, что это уже не первый громкий инцидент, связанный с аттракционами Disney за последние недели.

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В начале месяца на аттракционе It’s a Small World произошел пожар. По предварительным данным, возгорание вызвало портативное зарядное устройство одного из посетителей. Посетителей эвакуировали, сотрудники быстро ликвидировали возгорание, пострадавших не было.

Еще раньше, 21 июня, в Disneyland в Анахайме 13-летний мальчик выпал из лодки на аттракционе Tiana’s Bayou Adventure во время спуска с высоты около 15 метров. Несмотря на опасное падение, подросток не получил серьезных травм. После проверки калифорнийские инспекторы разрешили возобновить работу аттракциона уже на следующий день.

Обсуждение вопросов безопасности

После инцидента в Анахайме пользователи социальных сетей раскритиковали отсутствие ремней безопасности и других фиксаторов на аттракционе Tiana’s Bayou Adventure. Многие посетители выразили сомнения в достаточности существующих мер безопасности, особенно в отношении детей.

В то же время смерть мужчины на аттракционе «It’s a Small World», согласно официальному отчету, связывают с сердечным приступом на фоне имеющегося хронического заболевания, а не с технической неисправностью аттракциона.

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Напомним, в Великобритании продолжается борьба за жизнь трехлетнего мальчика, который в июне получил тяжелые травмы после того, как, по данным следствия, незнакомый мужчина бросил его с высоты около 4,5 метра в вольер с крокодилами в зоопарке Джонсона.

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