Мужчина умер, съев смертоносный подарок от друга: что это было

Бразилец трагически умер после того, как съел подаренную ему рыбу.

Об этом пишет nypost.com.

Магно Гомес употребил рыбу фугу, яда которой хватило бы, чтобы убить 30 человек.

Сообщается, что неназванный друг подарил 46-летнему Магно смертоносные морепродукты, хотя их точное происхождение остается неясным. Несмотря на то, что друзья никогда раньше не имели дела с этим видом, они выпотрошили рыбу, удалили печень, а затем отварили и съели ее с лимонным соком.

"Магно никогда раньше не чистил рыбу фугу", — рассказала Newsflash сестра покойного Мириан.

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Менее чем через час Магно и его другу стало плохо. "У Магно начал неметь рот", — рассказала его сестра. Встревоженный он поехал в больницу, после чего онемение распространилось, и у него произошла остановка сердца на 8 минут.

Магно особенно страдал из-за влияния тетродотоксина, чрезвычайно сильного яда, который образуется в печени и половых железах рыбы фугу и других морских видов, сообщили Центры по контролю заболеваний США. Этот токсин, используемый рыбой для отпугивания хищников, более чем в 1000 раз смертоноснее цианида, противоядия от которого нет. При попадании в организм в больших количествах он нарушает "передачу сигналов от нервов к мышцам" и парализует мышцы, что может привести к смерти.

Мириан рассказала, что ее брата интубировали и подключили к системе жизнеобеспечения, но безрезультатно. Магно умер 27 января, проведя 35 дней в больнице, в течение которых его организм был парализован токсином.

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"Врачи сказали нашей семье, что он умер от отравления, которое быстро поразило его голову", — поделилась она. "Через три дня после госпитализации у него произошло несколько приступов, сильно повлиявших на его мозг, оставив мало шансов на выздоровление".

Товарищ Магно чудом выжил, но испытывает проблемы с ногами.

"Он не очень хорошо ходит", – сказала Мириан. "У него было неврологическое заболевание, но он поправляется".

Напомним, что сырая рыба фугу считается деликатесом в Японии. Сообщается, что гурманам нравится легкое возбуждение, возникающее при проглатывании следовых количеств токсина. Из-за опасного характера блюда его могут готовить только лицензированные повара. Хотя в Японии ежегодно фиксируется около 50 случаев отравления, большинство из них происходит, когда любители пытаются приготовить ее самостоятельно, как это было в случае с Магно.

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