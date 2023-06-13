Мужчина умер, съев зараженный смертоносной бактерией деликатес: что он ел

Он приобрел его в местном магазине.

В американском штате Миссури 54-летний мужчина скончался после того, как съел сырые устрицы.

Об этом пишет nbcnews.com.

Он погиб после употребления морепродукта из-за заражения плотоядной бактерией Vibrio vulnificus (вибро ульнификус).

Департамент здравоохранения округа Сент-Луис сообщил, что мужчина, имя которого не раскрывают публично, приобрел устрицы в магазине Fruit Stand & Seafood в пригороде.

Сообщается, что бактерией обычно заражаются при употреблении сырых или недоваренных устриц и других моллюсков. Симптомы вибриоза, болезни, которую он вызывает, включают тошноту, рвоту, боль в животе, лихорадку и озноб.

Устрицы / Фото: Freepik

Многим людям с инфекцией нужна интенсивная терапия или ампутация конечностей и примерно каждый пятый человек умирает.

Чиновники наложили эмбарго на все оставшиеся у The Fruit Stand & Seafood устрицы и призывают всех, кто приобрел деликатес в этом магазине, их выбросить.

"Нет никаких доказательств того, что бизнес сделал что-то для заражения устриц, которые, вероятно, уже были заражены, когда заведение получило их", — говорится в сообщении департамента здравоохранения.

Там добавили, что выясняют, откуда произошло загрязнение.

Напомним, в Великобритании в церковь ударила молния. Она выбила окна, оставила значительную дыру в здании и сбила большой крест, который был на крыше.

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