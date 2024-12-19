Мужчина умирал посреди супермаркета, а люди были возмущены из-за очереди: шокирующие подробности скандала

Женщина рассказала, что мужчине пытались помочь только два человека, другие продолжали покупки.

В Польше не утихает скандал из-за события в супермаркете. Очевидцы рассказали, что пока посреди магазина умирал мужчина, другие люди не помогли ему и были еще возмущены из-за очередей. Этот инцидент называют "исключительным бездушием".

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Одна из посетительниц магазина рассказала, что среди переполненного магазина, было очень мало людей, кто пытался помочь мужчине.

Женщина пыталась реанимировать 57-летнего мужчину. Одновременно кассирша разговаривала с диспетчером службы экстренной помощи. Другие покупатели не беспокоились о судьбе мужчины и продолжали свои предрождественские покупки.

"Через некоторое время у меня закончились силы. Я закричала, что больше не имею сил и что кто-то должен меня изменить. Мне помогла продавщица, но она тоже потеряла силы, я снова взялась за реанимацию. Мимо нас проходили люди с колясками. Пока я реанимировал господина, рядом со мной на кассе стояли люди, торговля шла в штатном режиме. На кассе была огромная давка, люди были расстроены из-за суеты", - рассказала покупательница.

В конце концов, на место происшествия прибыли врачи скорой помощи, а также спасатели и полиция. В течение всего времени магазин работал в обычном режиме. Только спасатели попросили работников супермаркета закрыть кассу, где проводились реанимационные мероприятия.

Впоследствии мужчину, которому оказывали помощь, доставили в воеводскую больницу в кардиологическое отделение. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 57-летнего мужчины не удалось.

В супермаркете сделали заявление, что сочувствуют семье покойного. Там отметили, что "в магазине было много покупателей, что связано с периодом интенсивных покупок перед Рождеством".

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