Мужчина упал в овраг в горах Румынии: как пушистый друг спас украинца

28-летний украинец, упавший в почти 400-метровый овраг в горах Марамуреш, был спасен после пяти с половиной часов усилий горных спасателей и пограничной полиции.

Об этом сообщило издание Spot.

Особую роль в его выживании сыграл котенок, который он взял с собой. Кот оставался рядом с мужчиной более 24 часов.

Операция по извлечению украинца была чрезвычайно сложной: склон оврага имел уклон 50%, а спасатели должны были действовать в условиях сильного холода и снегопада. После того, как мужчину вытащили, команда поддержки принесла горячий чай и еду для восстановления сил.

"Ему 28 лет, и его котенок, из дома, в Украине, и наверняка никто никогда не сможет его забрать, потому что котенок оставил его живым минувшей ночью", — заявил директор Окружной государственной службы (SPJ) Сальвамонт Марамуреш Дэн Бенга.

Парень, извлеченный из оврага, является частью группы из трех украинцев, пересекших границу с Румынией. Других двух нашли с помощью вертолета SMURD в пятницу.

Напомним, на берегу Тисы пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Румынией.

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