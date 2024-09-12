Мужчина установил камеру в фальшивом камне и снял 1000 купавшихся в горячих источниках женщин

Японцу грозит двухлетнее заключение за то, что он тайно снял 1000 купавшихся в нескольких горячих источниках женщин с помощью камеры, вмонтированной в фальшивом камне.

Об этом пишет SCMP.

31-летний мужчина из префектуры Фукусима был арестован в мае после того, как скрытую камеру обнаружила одна из женщин на горячем источнике в префектуре Ямагата.

Она заметила странные блики в камне и поняла, что в него вмонтирована шпионская камера.

Полиция изъяла искусственный камень после сообщения женщины, а затем арестовала злоумышленника, когда он пришел за камерой.

Он признался, что купил телеобъектив в Интернете и создал реалистичную скальную структуру из глины и коричневого пластика, чтобы скрыть камеру. Чтобы замаскировать кабель камеры, он обмотал его коричневой лентой и подсоединил к павербанку.

Камера в камне / Фото: TV-U Yamagata

Облачившись как альпинист, он спрятался за маскировочной сеткой, расположив камеру так, чтобы незаметно наблюдать. Полиция обнаружила 44 жертв на полученных видеозаписях.

Мужчина признался, что делал то же на разных горячих источниках с 2022 года, привлекая к этому около 1000 жертв.

Сообщается, что у него также были судимости за хранение детской порнографии.

Прокурор потребовал наказание в виде двух лет лишения свободы, охарактеризовав преступление как "спланированное, неоднократное и крайне вредное", подчеркнув высокий уровень рецидива у подсудимого. Приговор будет вынесен 17 сентября.

Напомним, работник магазина по ошибке продал товар на 4,2 млн долларов дешевле. Теперь компания просит покупателей отказаться от заказов, потому что может обанкротиться.

Читайте также: