Мужчина устроил кровавую стрельбу в школе на выпускном – есть жертвы

В США произошла массовая стрельба на выпускном.

В штате Вирджиния США вооруженный мужчина 6 июня устроил стрельбу на выпускном в школе в результате которой погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения. По данным полиции, погибшими были мужчины 18 и 36 лет – по неофициальной информации, это отец и сын.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел на территории кампуса университета Вирджинии Содружества, где проходила торжественная церемония выпускного местной средней школы в Ричмонде.

Ранения также получили мужчины 14, 32, 31, 55 и 58 лет.

Вооруженный четырьмя пистолетами парень открыл огонь по толпе во время церемонии вручения дипломов.

"Полиция арестовала подозреваемого, 19-летнего мужчину, и планирует предъявить ему обвинение по двум пунктам убийства второй ступени в дополнение к другим возможным правонарушениям", — рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Ричмонда Рик Эдвардс.

По данным правоохранителей, нападавший знал одну из жертв и выстрелил в него среди толпы.

Кроме того, 9-летняя девочка сбил автомобилем во время хаоса, возникшего в школе, многие другие люди получили травмы в результате падений.

Напомним, в Румынии произошло землетрясение.

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