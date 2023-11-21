Мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в США: что известно о раненых и нападающем

Свидетельница нападения рассказала, что делала покупки ко Дню благодарения, когда "этот парень прошел мимо меня с автоматом и начал стрелять".

В американском штате Огайо мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart, в результате чего были ранены четыре человека.

Об этом сообщает Independent.

Полиция проинформировала о стрельбе в Walmart в Биверкрике – пригороде к востоку от Дейтона, около 20:30 по местному времени 20 ноября. Мужчина, имя которого не называется, зашел в супермаркет и начал стрелять из ружья.

Отмечается, что стрелок нанес и себе огнестрельное ранение, в результате которого умер. Полиция отметила, что ни один прибывший на место происшествия правоохранитель не стрелял.

"Пока активной угрозы нет. Полиция Биверкрика проводит расследование и обнародует дополнительную информацию, когда она будет доступна", — сообщили в департаменте полиции.

Видео с места стрельбы в супермаркете Walmart

Остается непонятным, что привело к стрельбе, и полиция пока не предоставила никакой информации о подозреваемых.

"У нас еще нет мотивов, нет информации о том, что он мог (нападающий – ред.) думать, или чего-то другого. Мы все еще рассматриваем это. Это очень-очень ранний этап расследования", – сказал журналистам капитан полиции Биверкрика Скотт Молнар.

Он добавил, что состояние пострадавших пока не известно, но всех доставили в больницу для оказания помощи.

В Walmart заявили, что шокированы инцидентом и работают со следователями.

На фото с места происшествия видно, как к супермаркету съехались полицейские машины с включенными маячками.

Место стрельбы в Огайо/Фото: X

Место стрельбы в Огайо/Фото: X

Рассказы очевидцев о стрельбе

"Я буквально просто покупала вещи ко Дню благодарения, и этот парень прошел мимо меня с автоматом и начал стрелять", – рассказала женщина на видео, опубликованном в социальных сетях.

"Я бежала... Он выстрелил примерно 10 раз... Мне так повезло, что я жива", – добавила она.

Другая очевидиц описала стрелка как "высокого, молодого белого парня" с армейской сумкой.

"Мои нервы сейчас на грани", – сказала она.

Напомним, в октябре мужчина устроил стрельбу во Флориде во время празднования Хелоуина. В результате нападения погибли два человека, еще 18 получили ранения.

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