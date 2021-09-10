Мужчина узнал о гибели внучек по выпуску новостей

Девушкам, которые погибли в автомобиле, упавшем с 40-метровой скалы, было всего 12 и 16 лет.

12-летняя Алма Миа Молина и 16-летняя Агустина Рейносо погибли в автокатастрофе в Кордобе, Аргентина.

Об этом сообщает The Mirror.

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В это время за рулем находился их отец — Матиас Бустос Рейносо, который в какой-то момент потерял контроль над автомобилем. Авто упало с 40-метровой скалы.

Обе девушки были на задних сиденьях автомобиля. Как сообщается, девушки, которые были пристегнуты ремнями безопасности, скончались на месте происшествия, тогда как Матиас и его спутница находятся в больнице в стабильном состоянии.

Фото: Newsflash

С места аварии показали репортаж. Роландо Бусто сказал, что молился в это время, чтобы его родственники не пострадали в ДТП, но вскоре ему позвонили, подтвердив его самые худшие опасения.

Фото: Newsflash

"Я послал сообщение на четыре телефона, чтобы узнать, пришли благополучно. Я умолял, просил, чтобы это были не они. Буквально через несколько минут после просмотра мне позвонили, чтобы подтвердить мои худшие опасения — мои внучки погибли в результате аварии", — сказал человек.

Напомним, ранее в Египте попал в аварию пассажирский автобус, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Каир. На месте ДТП сразу погибли 8 человек.

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