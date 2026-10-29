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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Мужчина вернулся домой раньше и застал жену в постели с любовником: его поступок шокирует

Муж застал свою жену в постели с любовником. Он поразил всех своим ужасающим поступком.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В США мужчина убил предполагаемого любовника своей жены

В США мужчина убил предполагаемого любовника своей жены / © Associated Press

В США мужчина убил якобы любовника своей жены на глазах у своих детей после того, как застал пару в постели.

Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в Калифорнии. Как утверждается, мужчина в приступе ярости убил любовника своей жены после того, как ранее вернулся с работы домой и застал того мужчину в нижнем белье вместе с женой в постели — рядом с их двумя маленькими детьми.

34-летний Исмаэль обвиняется в том, что 24 октября в спальне своего дома в Анахайме «несколько раз» нанес смертельные ножевые ранения 28-летнему Николасу, как сообщает прокуратура округа Ориндж.

По словам прокуроров, во время нападения в постели находились дети супругов — 2-летняя дочь и 4-летний сын. Жена и дети не пострадали.

«Насилие никогда не является выходом, и действительно разрывает сердце то, что эти маленькие дети были вынуждены стать свидетелями того, как их отец совершил такой ужасный акт жестокости в собственном доме», — заявил окружной прокурор Тодд Спицер.

Подозреваемого арестовали на месте происшествия и предъявили ему одно обвинение в убийстве, а также дополнительное обвинение в использовании оружия в личных целях.

Во вторник ему было предъявлено обвинение, и в случае признания его виновным по всем пунктам обвинения ему грозит наказание от 26 лет до пожизненного заключения.

Это не первый случай в Калифорнии в этом году, когда подозрение в измене привело к летальному исходу. Бывший пожарный из Глендейла Эндрю Хименес, как утверждается, в январе убил свою жену Майру Лопес Хименес топором в их доме в Северном Голливуде после того, как заподозрил её в измене.

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