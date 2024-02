Мужчина вернулся к жизни после 50 минут клинической смерти: не мог оставить невесту

Мужчина вернулся к жизни через 50 минут после того, как его сердце перестало биться.

Об этом пишет Metro.

31-летний Бен Уилсон перенес сердечный приступ, вызванный тромбом, в своей квартире в Барнсли, Великобритания, 11 июня в прошлом году.

Его невеста, 27-летняя Ребекка Холмс, сделала искусственное дыхание, пока ждала машину скорой помощи.

Она вспомнила: "Когда приехали медики, они сказали, что все выглядит не очень хорошо. Они использовали дефибриллятор 11 раз за 40 минут, прежде чем наконец удалось достичь сердцебиения. Но когда они вытащили его на улицу, в сад, он снова ушел, и за следующие десять минут его ударили током шесть раз и снова вернули. Они сразу же ввели его в искусственную кому, чтобы свести к минимуму любой вред".

Бена доставили в больницу Барнсли, но перевели в Северную больницу общего профиля в Шеффилде, где ему в сердце установили стент, чтобы открыть артерию.

Хотя операция прошла успешно, он находился в коме, а через два дня его мозг отек, и Ребекке сказали, что его время прошло.

Врачи предупредили Бена, что это "нехорошо для него" из-за нездорового образа жизни – игр, курения, неправильного питания и употребления когда.

На седьмой день пребывания в больнице у Бена случилось несколько сердечных приступов, и врачи еще раз сказали, что он не выживет.

Каждый раз, когда Ребекке сообщали эту ужасную новость, она целовала его и говорила, как сильно она его любит: "Я все время оставалась рядом с ним, говоря, что люблю его. Я спела ему нашу песню Dream a Little Dream of Me, рассеяла духи на его подушку и положила рядом с ним плюшевого мишку, которого он мне купил, с надписью "Люблю тебя до луны и обратно". Я верю, что моя любовь к нему помогла ему выжить. То, что он выжил, это чудо, но есть исследования, которые говорят, что любовь и прикосновение могут помочь. Бен всегда был безнадежным романтиком, дарил мне цветы и открытки, и я чувствую, что воздавала ему за всю любовь и привязанность, которые он проявлял ко мне за семь лет, что мы были вместе. Мы родственны души".

Тело Бена также страдало от судорог, почечной недостаточности и еще одного тромба, который вызвал проблемы с дыхательной трубкой.

Бен шокировал врачей, встав и заговорив после того, как пробыл в коме пять недель. Первым словом, которое он произнес, выйдя из комы, было: "Ребекка".

Ребекка сказала: "Это был отличный момент".

После 14 недель реабилитации и восьми с половиной месяцев после сердечного приступа Бен вернулся домой в прошлый четверг.

Сейчас он планирует свадьбу с невестой и она считает, что он бы не выжил, если бы не ее любовь и преданность.

Ребекка добавила: "Мы так благодарны медперсоналу. Я не могу избавиться от мысли, что если бы один человек не выполнил свою работу, его, возможно, не было бы здесь сегодня, но каждый человек проделал совершенно невероятную работу. Мы не можем их отблагодарить".

Бен сказал: "Я благодарен всем, кто позволил мне быть здесь сегодня, и любимой, которая была там. Я не знаю, что было бы со мной, если бы она ушла. У меня есть второй шанс на жизнь, и я собираюсь воспользоваться им, пока Ребекка будет рядом со мной".

