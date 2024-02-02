Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Мужчина вместо того, чтобы убить медведя, отрезал себе руку, чтобы спастись от смерти (фото)

Мужчина вместо того, чтобы убить медведя, отрезал себе руку, чтобы спастись от смерти (фото)

Мужчина вместо того, чтобы убить медведя, отрезал себе руку, чтобы спастись от смерти (фото)

Мужчина отрезал себе руку, чтобы спастись от медведя / Фото: Jam Press

Его прооперировали.

Отважный мужчина отрезал себе руку, спасаясь от нападения медведя в тайском заповеднике.

Об этом пишет NTK.

32-летний швейцарец работал волонтером в заповеднике дикой природы. Он залез в клетку азиатского черного медведя, чтобы положить еду на поднос, когда животное набросилось.

После того, как он воткнул зубы в его правую руку, мужчина изо всех сил пытался высвободиться. Но медведь не отпускал. К счастью, у него был с собой карманный нож, которым он мужественно перерезал себе конечность ниже локтя.

Прохожие оказали ему первую помощь, прежде чем забрать его с места происшествия в Муанг Нгаи, Таиланд, в больницу соседнего Чианг Дао. Позже его перевели в частное учреждение в Чиангмае.

Мужчина отрезал себе руку, чтобы спастись от медведя / Фото: Jam Press / ©
Мужчина отрезал себе руку, чтобы спастись от медведя / Фото: Jam Press

Местные СМИ сообщают, что его прооперировали, однако неясно, смогли ли хирурги пришить раздробленную конечность.

Местные жители осыпали его похвалами:

  • Его сердце по-настоящему доброе
  • Он был готов ампутировать себе руку, но не причинил вред животному

Медведь, о котором идет речь, был спасен в 2013 году после того, как заблудился за пределами леса. Его перевезли в национальный парк, а затем в заповедник дикой природы.

Мужчина отрезал себе руку, чтобы спастись от медведя / Фото: Jam Press / ©
Мужчина отрезал себе руку, чтобы спастись от медведя / Фото: Jam Press

Азиатский черный медведь является уязвимым видом из-за сокращения лесов, браконьерства и других угроз. Хотя обычно он пуглив, он более агрессивен по отношению к людям, чем евразийский бурый медведь или американский черный медведь.

Напомним, мужчина с тремя пальцами и без ног поднялся на Эверест. Он стал первым человеком с множественными ампутированными конечностями, покорившим вершину.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация