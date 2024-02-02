Мужчина вместо того, чтобы убить медведя, отрезал себе руку, чтобы спастись от смерти (фото)

Его прооперировали.
Отважный мужчина отрезал себе руку, спасаясь от нападения медведя в тайском заповеднике.
Об этом пишет NTK.
32-летний швейцарец работал волонтером в заповеднике дикой природы. Он залез в клетку азиатского черного медведя, чтобы положить еду на поднос, когда животное набросилось.
После того, как он воткнул зубы в его правую руку, мужчина изо всех сил пытался высвободиться. Но медведь не отпускал. К счастью, у него был с собой карманный нож, которым он мужественно перерезал себе конечность ниже локтя.
Прохожие оказали ему первую помощь, прежде чем забрать его с места происшествия в Муанг Нгаи, Таиланд, в больницу соседнего Чианг Дао. Позже его перевели в частное учреждение в Чиангмае.
Местные СМИ сообщают, что его прооперировали, однако неясно, смогли ли хирурги пришить раздробленную конечность.
Местные жители осыпали его похвалами:
- Его сердце по-настоящему доброе
- Он был готов ампутировать себе руку, но не причинил вред животному
Медведь, о котором идет речь, был спасен в 2013 году после того, как заблудился за пределами леса. Его перевезли в национальный парк, а затем в заповедник дикой природы.
Азиатский черный медведь является уязвимым видом из-за сокращения лесов, браконьерства и других угроз. Хотя обычно он пуглив, он более агрессивен по отношению к людям, чем евразийский бурый медведь или американский черный медведь.
Напомним, мужчина с тремя пальцами и без ног поднялся на Эверест. Он стал первым человеком с множественными ампутированными конечностями, покорившим вершину.
Читайте также: