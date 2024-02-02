Мужчина вместо того, чтобы убить медведя, отрезал себе руку, чтобы спастись от смерти (фото)

Отважный мужчина отрезал себе руку, спасаясь от нападения медведя в тайском заповеднике.

Об этом пишет NTK.

32-летний швейцарец работал волонтером в заповеднике дикой природы. Он залез в клетку азиатского черного медведя, чтобы положить еду на поднос, когда животное набросилось.

После того, как он воткнул зубы в его правую руку, мужчина изо всех сил пытался высвободиться. Но медведь не отпускал. К счастью, у него был с собой карманный нож, которым он мужественно перерезал себе конечность ниже локтя.

Прохожие оказали ему первую помощь, прежде чем забрать его с места происшествия в Муанг Нгаи, Таиланд, в больницу соседнего Чианг Дао. Позже его перевели в частное учреждение в Чиангмае.

Мужчина отрезал себе руку, чтобы спастись от медведя / Фото: Jam Press

Местные СМИ сообщают, что его прооперировали, однако неясно, смогли ли хирурги пришить раздробленную конечность.

Местные жители осыпали его похвалами:

Его сердце по-настоящему доброе

Он был готов ампутировать себе руку, но не причинил вред животному

Медведь, о котором идет речь, был спасен в 2013 году после того, как заблудился за пределами леса. Его перевезли в национальный парк, а затем в заповедник дикой природы.

Мужчина отрезал себе руку, чтобы спастись от медведя / Фото: Jam Press

Азиатский черный медведь является уязвимым видом из-за сокращения лесов, браконьерства и других угроз. Хотя обычно он пуглив, он более агрессивен по отношению к людям, чем евразийский бурый медведь или американский черный медведь.

Напомним, мужчина с тремя пальцами и без ног поднялся на Эверест. Он стал первым человеком с множественными ампутированными конечностями, покорившим вершину.

Читайте также: