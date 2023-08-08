Мужчина внезапно "ожил" во время вскрытия, патологоанатом и медики очень испугались: почему так произошло

В Испании мужчина ожил во время того, как патологоанатомы начали его вскрытие, поскольку считали человека мертвым.

Об этом пишет Levante-EMV.

По данным СМИ, инцидент произошел в Валенсии. В морг доставили якобы покойного мужчину. Когда его привезли и начали вскрытие, "труп" ожил. Патологоанатом и медицинские работники были шокированы этим и сильно испугались.

Необычное событие произошло в пятницу, когда один из соседей мужчины сообщил в соответствующие службы, что его живущий друг долго не открывает двери своей квартиры в многоквартирном доме, расположенном возле местного собора.

Вызвав скорую помощь и полицию, сосед заявил, что с хозяином запертой квартиры что-то случилось, поскольку, по его словам, он не видел его на улице "много дней".

Прибывшие на место происшествия экстренные службы подтвердили, что "на полу квартиры был найден человек, который не подавал признаков жизни". Тогда его отправили в морг, где он во время вскрытия внезапно ожил.

Напомним, в столице Польши Варшаве неизвестные разбрасывали по улице деньги. Когда прохожие бросились их собирать — прибыл муниципальный караул и забрал находку.

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