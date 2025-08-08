Мужчина во время отдыха съел популярный овощ и внезапно умер: причина шокирует

Мужчина съел бутерброд, в котором была отравлена брокколи. / © Pixabay

В Италии внезапно скончался мужчина после того, как съел бутерброд с брокколи и колбасой. Оказалось, что овощ был заражен опасной бактерией.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

52-летний художник и музыкант Луиджи Ди Сарно потерял сознание, и его не удалось спасти после того, как он купил бутерброд из брокколи и колбасой у уличного торговца на набережной Бриллиант в провинции Козенца. Девять других людей были госпитализированы с похожими симптомами после еды, в том числе несколько членов семьи Ди Сарно.

Среди находящихся на лечении в больнице, двое 17-летних подростков и две женщины в возрасте около 40 лет. Сообщается, что двое пациентов находились в тяжелом состоянии, когда они прибыли в отделение интенсивной терапии.

У всех обнаружены симптомы ботулизма — редкого, но опасного для жизни заболевания, вызванного токсинами, вырабатываемыми бактериями Clostridium botulinum.

После вспышки в районе Козенцы прокуратура издала приказ о немедленном изъятии коммерческого продукта, под которым понимают банки из брокколи в масле.

Продуктовый фургон также был конфискован, начато расследование распространения токсина.

Ди Сарно находился в отпуске в Калабрии со своей семьей.

После того, как они съели бутерброд на побережье Тирренского моря в Козенце, он отправился домой в Неаполь. По дороге мужчине стало плохо.

Службы здравоохранения Италии проводят расследование, чтобы установить источник заражения и предотвратить дальнейшие случаи.

