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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Мужчина во время полета в самолете ошеломил всех своим поступком: его немедленно арестовали

В Польше задержали грузина, которого обвиняют в сексуальном насилии в самолете. За это мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Мужчина якобы домогался девушки в самолете

Мужчина якобы домогался девушки в самолете / © Associated Press

В Польше задержали 29-летнего гражданина Грузии, которого обвиняют в том, что он во время полета домогался несовершеннолетней девушки.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

30 октября полицейские из Нового Двора получили сообщение о тревожном инциденте, который, как утверждалось, произошел во время полета из Барселоны (Испания) в Модлин. Из информации, предоставленной экипажем, следовало, что один из пассажиров совершил действия сексуального характера в отношении человека, сидевшего рядом с ним. В ходе дальнейшего расследования полицейские выяснили, что потерпевшей является несовершеннолетняя гражданка Польши, которая путешествовала с семьей, а подозреваемым — 29-летний гражданин Грузии. Мужчина задержан.

Собранные доказательства позволили предъявить 29-летнему мужчине обвинение в том, что он, воспользовавшись обманом, заключавшимся в использовании эффекта неожиданности, заставил несовершеннолетнюю вступить в иное сексуальное действие без ее согласия.

«Обращение касалось инцидента, произошедшего во время авиаперелета из Барселоны в Модлин. Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя гражданка Польши, а подозреваемый был задержан», — сообщает старший ассистент Катажина Трабинская.

В минувшую субботу районный суд в Новом Дворе Мазовецком удовлетворил ходатайство местной прокуратуры. В отношении подозреваемого был применен предварительный арест сроком на три месяца, то есть самая строгая мера пресечения изоляционного характера.

Дело ведет отдел розыска и следствия Новодворского управления полиции под надзором районной прокуратуры в Новом Дворе Мазовецком. За инкриминируемое преступление 29-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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