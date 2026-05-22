Мужчина ворвался в морг и надругался над четырьмя телами умерших — чем все закончилось

Злоумышленник успел повредить одиннадцать мешков с телами перед задержанием.

Морг

В США 31-летнему Фенрису Лу предъявили обвинение в некрофилии. Мужчина проник в морг судебно-медицинской экспертизы округа Марикопа в Аризоне.

Об этом пишет Daily Star.

По данным полиции, его зафиксировали камеры видеонаблюдения во время сексуальных действий с четырьмя трупами. Также он открыл 11 мешков с телами.

Лу использовал лом, чтобы попасть в помещение. После сигнала охраны он был задержан без сопротивления совместными усилиями службы безопасности округа Марикопа и полиции Финикса.

Мужчине предъявили пять обвинений в тяжких преступлениях: кража со взломом третьей степени, умышленное повреждение имущества, бегство из-под стражи второй ступени, хранение инструментов для взлома и сексуальные действия с умершим лицом.

Суд установил залог в размере 500 тысяч долларов. В настоящее время Лу находится в тюрьме Лоуэр-Баккей в Финиксе.

Полиция заявила, что пока не сообщила родственникам погибших, чьи тела пострадали от действий обвиняемого. Также проверяется, повлияли ли его действия на доказательства по другим уголовным делам.

Напомним, в США произошла масштабная утечка данных пользовательниц приложения для знакомств Tea Dating Advice, которая позиционировалась как безопасный сервис для женщин. После взлома в Сеть попали личные данные и карты с возможными адресами пользователей.

Одной из пострадавших стала американка, ранее переехавшая из-за преследования бывшего парня. После утечки она обнаружила свое местонахождение на опубликованной карте и заявила, что боится, что бывший партнер снова сможет ее выследить. Из-за инцидента против компании уже подали коллективные иски.

