Мужчина врезался в медведя на велосипеде: чем все закончилось (фото)

Канадец ударил черного медведя, когда ехал на велосипеде по заповеднику Лоуер-Сеймур в провинции Британская Колумбия.

Об этом пишет North Shore News.

30-летний Кевин Милнер из Северного Ванкувера возвращал за угол и направлялся вниз по склону, когда заметил медведя и попытался объехать его.

"В тот момент, когда я принял это решение, он решил бежать и побежал прямо через дорогу, прямо передо мной, и я врезался в него. Я сделал сальто через него. Я почти поцеловал медведя, а потом, кажется, улетел в воздухе", – сказал Милнер в интервью.

Кевин тяжело приземлился на бок, а медведь помчался через лес.

Медведь после ДТП / Фото: nsnews.com

Проезжавшие мимо велосипедисты тут же остановились и помогли ему. Две женщины, обеспокоенные его состоянием, подъехали к краю заповедника, чтобы получить достаточно сигнала сотовой связи, чтобы позвонить в службу экстренной помощи, а ехавший на электровелосипеде третий прохожий остался с Милнером.

Но следующим прибыла не скорая помощь. Это был тот самый медведь, в которого врезался мужчина.

"Он такой: "О, черт, чувак. Он вернулся. Медведь вернулся", — вспомнил Милнер слова мужчины, составившего ему компанию, пока помощь была в пути.

Впрочем, к счастью, животное не пришло мстить. Зверь вообще не реагировал на людей.

"Он будто смотрел на меня, очень заинтересованно, вроде: "Что с тобой?". Затем медведь просто начал есть траву. Он просто продолжал свой день".

Через несколько минут его адреналин начал сходить на нет. Милнер сказал, что стал нетерпеливым в ожидании помощи, отметив, что он срыгивал кровь, и переживал, что у него могло быть внутреннее кровотечение. Он также сказал, что не мог поднять ногу.

Кевин Милнер / Фото: nsnews.com

Мужчина убедил прохожего одолжить ему свой электровелосипед и помочь ему добраться до входа в лес. Пока они шли, он прошел мимо молодых женщин, которые пытались вызвать для него 911.

Парамедики встретили Кевина на опушке и отвезли в больницу Лайонс-Гейт, где он провел ночь. В результате падения он получил перелом лопатки, ушиб сердца, ребер, дорожную сыпь и онемение.

Мужчина сломал лопатку и получил ушиб сердца и ребер / Фото: nsnews.com

"Кажется, что вся левая сторона моего туловища пошла к дантисту", — сказал он.

Милнер, который всю свою жизнь ездил на велосипеде по тропе Сеймур-Велли, говорит, что его маршрут после аварии, скорее всего, изменится.

Напомним, в США отец спас годовалого сына, тонущего в бассейне. Момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Читайте также: