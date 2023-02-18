Мужчина второй месяц подряд сорвал джекпот в лотерею: как это ему удалось сделать

Приз в размере 50 000 долларов был самым возможным выигрышем в этой лотерее.

Сотрудник компании Amazon из штата Мэриленд дважды подряд сорвал джекпот. В январе он выиграл лотерейный приз в размере 30 000 долларов, в феврале – 50 000 долларов.

Об этом пишет BBC News со ссылкой на компанию Maryland Lottery.

Как говорится в сообщении компании, проводящей лотерейные розыгрыши, 56-летний мужчина выиграл приз этого месяца, купив скретч-карту за 5 долларов в магазине алкогольных напитков. Это заведение, где он купил карты, получит бонус в 500 долларов от лотереи штата Мэриленд.

Мужчина, узнав о втором сорванном джекпоте, сказал: "Я смотрю на билет и говорю: "Этого не может быть. Я позвонил своей девушке, чтобы она тоже посмотрела. Скажи мне, что я не сошел с ума".

Он еще решил, как потратит деньги. Возможно, уедет в отпуск со своей подругой на ее 60-й день рождения, а может купить новый автомобиль.

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