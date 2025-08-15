- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 338
- Время на прочтение
- 2 мин
Мужчина выиграл в лотерею 167 млн долларов и на следующий день попал в тюрьму: что он натворил
Муж из Кентукки, накануне получивший огромный джекпот в лотерею, попал за решетку из-за неудачного празднования.
Победитель американской лотереи Powerball, выигравший джекпот 167 миллионов долларов, был арестован во Флориде за нападение на полицейского на следующий день после получения выигрыша. Джеймс Фартинг, 50-летний мужчина из Кентукки, вместе со своей матерью выиграл самый большой приз в истории штата, чтобы на следующий день оказаться за решеткой.
Об этом сообщает USA TODAY.
«Это будет хороший День матери. Это позволит мне выплатить все мои долги», — сказала мать Фартинга, Линда Гризл, работникам лотереи, когда они забирали приз в 167 миллионов долларов.
Джеймс Фартинг и его подруга Жаклин Файтмастер были арестованы в отеле TradeWinds Resort в Сент-Пит-Бич, штат Флорида. Согласно материалам суда, Фартинг обвиняется в том, что во время ссоры он ударил другого гостя отеля. Когда полицейский пытался разнять драку, Фартинг ударил его ногой в лицо.
Арест произошел 29 апреля – уже на следующий день после получения выигрыша. Фартинг выдвинуты обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов, а также в нападении и сопротивлении при аресте.
Девушку Фартинга, Жаклин Файтмастер, обвиняют в хулиганстве и нарушении общественного порядка. По словам свидетелей, она «выглядела очень пьяной, кричала и делала бессвязные заявления» во время потасовки в баре.
Где в момент потасовки была мать Фартинга, издание не сообщило. Вероятно, женщина не принимала участия в громком «праздновании», завершившемся в зале суда.
Напомним, над Детройтом с вертолета сбросили тысячи долларовых купюр прямо на улицу, ведь именно таким было странное предсмертное желание владельца местной автомойки. Ради зрелища полиция перекрыла улицу.