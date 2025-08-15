Мужчина выиграл в лотерею 167 млн долларов и на следующий день попал в тюрьму: что он натворил

Линда Гриззл, Джеймс Фартинг и Жаклин Файтмастер во время получения выигрыша в лотерею / Фото: Лотерея Кентукки

Победитель американской лотереи Powerball, выигравший джекпот 167 миллионов долларов, был арестован во Флориде за нападение на полицейского на следующий день после получения выигрыша. Джеймс Фартинг, 50-летний мужчина из Кентукки, вместе со своей матерью выиграл самый большой приз в истории штата, чтобы на следующий день оказаться за решеткой.

Об этом сообщает USA TODAY.

«Это будет хороший День матери. Это позволит мне выплатить все мои долги», — сказала мать Фартинга, Линда Гризл, работникам лотереи, когда они забирали приз в 167 миллионов долларов.

Джеймс Фартинг и его подруга Жаклин Файтмастер были арестованы в отеле TradeWinds Resort в Сент-Пит-Бич, штат Флорида. Согласно материалам суда, Фартинг обвиняется в том, что во время ссоры он ударил другого гостя отеля. Когда полицейский пытался разнять драку, Фартинг ударил его ногой в лицо.

Арест произошел 29 апреля – уже на следующий день после получения выигрыша. Фартинг выдвинуты обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов, а также в нападении и сопротивлении при аресте.

Джеймс Фартинг сопротивлялся во время ареста

Девушку Фартинга, Жаклин Файтмастер, обвиняют в хулиганстве и нарушении общественного порядка. По словам свидетелей, она «выглядела очень пьяной, кричала и делала бессвязные заявления» во время потасовки в баре.

Где в момент потасовки была мать Фартинга, издание не сообщило. Вероятно, женщина не принимала участия в громком «праздновании», завершившемся в зале суда.

