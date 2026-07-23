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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
341
Время на прочтение
1 мин

Мужчина выпал из окна 12-го этажа и раздавил незнакомку

В Японии мужчина выпал из окна прямо на девушку, она скончалась в больнице.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Больница в Японии

Больница в Японии / © Associated Press

В японском городе Нагоя с высоты 12-го этажа упал мужчина и раздавил 23-летнюю девушку, оказавшуюся в эпицентре трагедии.

Об этом сообщает The Japan News.

29-летний Шинсей Тагучи выпал из окна и упал на незнакомку, которую звали Хора Инабу. Их срочно госпитализировали.

Девушку ее не смогли спасти после острой кровопотери. Однако сам мужчина чудом выжил, сейчас он остается без сознания в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина получила ожоги во время приготовления угощения своим детям. Она скончалась в больнице.

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Дата публикации
Количество просмотров
341
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