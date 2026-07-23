- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 341
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина выпал из окна 12-го этажа и раздавил незнакомку
В Японии мужчина выпал из окна прямо на девушку, она скончалась в больнице.
В японском городе Нагоя с высоты 12-го этажа упал мужчина и раздавил 23-летнюю девушку, оказавшуюся в эпицентре трагедии.
Об этом сообщает The Japan News.
29-летний Шинсей Тагучи выпал из окна и упал на незнакомку, которую звали Хора Инабу. Их срочно госпитализировали.
Девушку ее не смогли спасти после острой кровопотери. Однако сам мужчина чудом выжил, сейчас он остается без сознания в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Австралии женщина получила ожоги во время приготовления угощения своим детям. Она скончалась в больнице.
Комментарии
Сортировать: