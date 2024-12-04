Мужчина вышел забрать посылку и нашел двух младенцев в канаве на морозе – фото

В Индианаполисе, США, мужчина с ужасом обнаружил двух младенцев, брошенных в канаве на морозе у своего дома.

Об этом сообщает Mirror.

Роберт Дин вышел из дома, чтобы забрать несколько свертков, но нашел два автокресла в канаве. Двое детей в возрасте четырех и пяти месяцев, к счастью, были найдены живыми и чувствуют себя хорошо – полиция сообщила, что они находились в автомобиле, который угнали злоумышленники.

Дети были оставлены на улице при -2°C, но пока что неизвестно, как долго они там пробыли.

Мужчина нашел в канаве двух младенцев / Фото: Indianapolis Metropolitan Police Department

Пресс-секретарь полиции Индианаполиса Уильям Янг сказал: "Здесь очень холодно. Кто знает, что могло бы произойти, если бы этот человек не смог выйти на улицу. Очень холодно, и мы все еще находимся на ранних стадиях выяснения того, кто несет за это ответственность ".

Янг похвалил Дина за то, что он позаботился о девочках, когда прибыла полиция, добавив: "Он сделал то, что сделал бы любой хороший человек. Он приютил этих младенцев. Это результат, которого мы хотели. Я не знаю, как отблагодарить этого доброго мужчину. Мы не задержали подозреваемого, но это будет нашим следующим приоритетом – выяснить, кто несет ответственность за этот конкретный инцидент".

Мужчина нашел в канаве двух младенцев / Фото: Indianapolis Metropolitan Police Department

Со своей стороны, Дин сказал в интервью USA Today: "Я бы сделал это снова. Если вы видите что-нибудь, например, ребенка в канаве, скажите что-то, сделайте что-нибудь".

Две девочки – двоюродные сестры, их обнаружили невредимыми. Полиция все еще разыскивает лицо, угнавшее автомобиль и оставившее беззащитных малышей в кювете.

Напомним, женщина три года прятала от всех свою дочь в ящике. Трехлетняя девочка была настолько истощена, что выглядела как семимесячный ребенок.

Читайте также: