Мужчина вытащил из реки "динозавра" с длинной треугольной мордой

Родительские виды этих рыб разделились около 100 миллионов лет назад

Реклама

В Техасе местный житель Себастьян Бенитес рыбачил на реке Тринити и поймал редкий гибрид двух видов панцирников. Самкой оказалась аллигаторова щука, самцом — длиннорылый панцирник.

Об этом сообщает американский сайт Chron со ссылкой на Департамент парков и дикой природы Техаса.

Реклама

В виде рыбы природа объединила черты обоих видов. Аллигаторова щука имеет короткую и широкую морду, похожую на крокодиловую, а у длиннорылового панцирника она вытянута в длинную узкую иглу. Гибрид получил удлиненную морду треугольной формы.

Реклама

Чем особенны панцирные щуки

Линия панцирных щук существует более 200 миллионов лет, но на отдельные виды она разделилась примерно 100 миллионов назад. Проведенное в 2024 году исследование впервые описало биологический механизм, который объясняет кажущуюся застылость некоторых животных во времени. Выяснилось, что у части «живых ископаемых» эволюция идет заметно медленнее, а значит, они способны давать жизнеспособное потомство с другими видами — даже если общий предок у них был еще в эпоху динозавров.

Уникальность гибрида аллигаторовой щуки и длинного панцирника в том, что разделение его родительских видов — древнейший среди животных, растений и грибов. Бывают такие рыбы редко.

По оценке Департамента парков и дикой природы Техаса, на них приходится всего около одного-двух процентов популяции щук.

Напомним, в водах близ греческих островов, ежегодно привлекающих миллионы туристов, стремительно распространяется инвазивная серебряннощекая рыба -фугу. Из-за его смертельно опасного яда и чрезвычайно мощных челюстей, способных наносить тяжелые травмы, среди местных жителей и отдыхающих растет беспокойство.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров