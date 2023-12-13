Мужчина взорвал свою квартиру, пытаясь убить одного таракана: что он сделал

Квартира 54-летнего мужчины в Японии взорвалась после того, как он пытался убить таракана инсектицидом.
В Японии мужчина случайно взорвал свою квартиру, пытаясь убить одного таракана.
Об этом пишет Mainichi Shimbun.
54-летний мужчина заметил таракана в своей квартире и распылил большое количество инсектицида, чтобы попытаться его убить. Через минуту произошел взрыв. Владелец жилья получил легкие травмы.
Национальный центр по делам потребителей Японии ранее уже получал несколько сообщений о взрывах, которые, вероятно, были вызваны распыленными инсектицидами, вспыхнувшими после контакта с розетками или другими источниками электроэнергии.
Ранее сообщалось, что в Киеве заметили уникальных тараканов, живущих в супермаркете и не боящихся мороза.
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