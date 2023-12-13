Мужчина взорвал свою квартиру, пытаясь убить одного таракана: что он сделал

Квартира 54-летнего мужчины в Японии взорвалась после того, как он пытался убить таракана инсектицидом.

В Японии мужчина случайно взорвал свою квартиру, пытаясь убить одного таракана.

Об этом пишет Mainichi Shimbun.

54-летний мужчина заметил таракана в своей квартире и распылил большое количество инсектицида, чтобы попытаться его убить. Через минуту произошел взрыв. Владелец жилья получил легкие травмы.

Национальный центр по делам потребителей Японии ранее уже получал несколько сообщений о взрывах, которые, вероятно, были вызваны распыленными инсектицидами, вспыхнувшими после контакта с розетками или другими источниками электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили уникальных тараканов, живущих в супермаркете и не боящихся мороза.

Читайте также: