Мужчина за 1,4 млн долларов купил целый город и стал его единственным жителем: почему оттуда сбежали люди

В этом городе есть жуткие истории о борделях, серийных убийцах и беззакониях.

В США предприниматель Брент Андервуд приобрел за 1,4 млн долларов целый город Серро-Гордо: он стал его единственным жителем и раскрывает жуткие тайны прошлого.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Основанный как шахтерский городок в 1865 году, Серро-Гордо впоследствии стал крупнейшим производителем серебра в Калифорнии. В период своего расцвета в нем проживало 4 500 человек, что составляло почти две трети населения Лос-Анджелеса того времени.

Здесь были построены сотни зданий, в том числе универсальные магазины, салоны и бордели для развлечений шахтеров, а также гостиница "American" — одна из лучших гостиниц Калифорнии того времени.

Руины города-призрака. Фото: Instagram/brentwunderwood

Но сейчас территория площадью 360 акров является городом-призраком, на котором осталось всего 20 зданий и один житель – Брент Андервуд.

Брент, предприниматель, приобрел более чем 150-летний заброшенный город на свои сбережения в 2018 году за 1,4 миллиона долларов и документирует путь превращения города в курорт на YouTube. Но на этом пути он обнаружил, что когда-то оживленный городок тоже имеет темное прошлое.

Выселение коренного народа

До того, как Серро-Гордо стало шахтерским городом, эта земля была домом для коренного населения, известного как пайюты.

"В годы, предшествовавшие основанию Серро-Гордо как шахтерского города, примерно с 1850 по 1866 год, в долине Оуэнс происходила опустошительная война между поселенцами и коренными пайютами", — объясняет Брент.

Армия США принудительно выселила коренных пайютов из долины Оуэнс-Велли, а вскоре мексиканский старатель Пабло Флорес приступил к добыче и выплавке руды на руднике.

Но на этом его темная история не закончилась, и тысячи шахтеров стекались на работу в преуспевающий город Серро-Гордо, который вскоре создал для Дикого Запада репутацию беззакония.

Город стал печально известным из-за своего насилия, а перестрелки и убийства стали регулярным явлением.

Город постоянных убийств

"В 1800-х годах Серро-Гордо было городом серебряного бума, подпитываемого выпивкой и жадностью, и тогдашние газеты сообщали об убийстве еженедельно", — рассказывает Брент.

Он привел лишь несколько газетных статей за 1873 год, чтобы дать представление о том, каким был город, в частности одну из них от 6 ноября: "Пистолеты продолжают трещать, а хорошие люди падают перед ними, будто ни закон, ни общество не ценят человеческую жизнь больше, чем жизнь многих диких животных.

На следующей неделе появилась еще одна статья, в которой говорилось "Это уже пятеро мужчин, четверо из которых были убиты в этом округе за последние несколько недель".

Через два месяца редактор сменил ее на "семь мужчин за семь недель".

Брент добавил: "Итак, здесь происходило фактически одно убийство в неделю, а после седьмого убийства редактор написал следующее: "Эти беззаконные разбойники, которые с убийством в сердце и орудиями смерти, прикрепленными к телу, собираются в общественных местах, всегда готовы разрядить свою смертоносное оружие на невинных и безоружных граждан".

Из-за постоянных преступлений врачи отказывались работать в городе

Однажды в 19 веке город пытался нанять врача, но он уехал в первый же день.

На выезде из города он встретил репортера и рассказал ему: "Друг, я приехал сюда, чтобы купить запас лекарств и заниматься медициной, но будь я проклят, если меня интересует тир".

Когда приехал второй врач, газеты сообщили, что его первый пациент огородил свою кровать 6-футовой стеной из мешков с песком, чтобы ночью в него не попали случайные пули.

Второй врач столкнулся с еще большим насилием, когда повел спутницу в один из многочисленных борделей в городе.

Когда они приехали, друг врача спросил его, как зовут одну из женщин, на что тот ответил: "Рогатая лягушка".

Услышав это, женщина хотела ударить врача ножом, но тогда другая женщина с борделем схватила ее за запястье.

Затем ситуация обострилась, когда друг "рогатой лягушки" бросился на врача с ножом, но его остановил местный житель по имени Джордж Сноу, вытащивший револьвер и застреливший его на месте. За смертельную стрельбу его оштрафовали на 30 долларов.

В борделях постоянно случались жуткие убийства, поскольку приезжие шахтеры именно так разрешали конфликты. Однажды трагедия произошла и в шахтах. Тогда из-за обрушения погибли до 30 шахтеров китайского происхождения.

Шахтеры из Китая были вынуждены жить в отдельном районе города

История китайских рабочих также является темным пятном в прошлом Серро-Гордо.

Брент объяснил: "Здесь был китайский квартал, там было много китайских рабочих, вывозивших руду из шахт Серро-Гордо, и они должны были жить в другой части города, и это было несправедливо".

Брент подозревает, что умершие в городе китайские рабочие даже были похоронены в отдельном месте от основного кладбища, которое, по оценкам, содержит останки от 50 до 500 человек.

В обновленной информации, опубликованной в прошлом месяце, Брент сообщил, что заручился поддержкой бывшего полицейского детектива Пола Дости и его собаки Боско, которая ищет человеческие останки, в попытке найти новые места захоронений. Ему это удалось и он подозревает, что таких захоронений могло быть больше.

Неудачи в городе и пресловутый убийца

В последние три года Брент работал над сохранением истории города-призрака и открытием отеля для ночевки.

Но в 2020 году Брент, купивший город в пятницу 13-го, потерпел огромную неудачу, когда исторический American Hotel сгорел дотла. По жуткому стечению обстоятельств, ровно за 149 лет до дня, когда он впервые открыл свои двери 15 июня 1871 года, гостиница вспыхнула из-за электричества.

Пламя также уничтожило ледяной домик, а также хижину печально известного убийцы Билли Крапо, который просто так расстреливал людей.

Несмотря на это, предприниматель отстраивает гостиницу и планирует сделать из города-призрака туристическую приманку.

Напомним, девушка заработала миллион на уборке самых грязных домов в мире.

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