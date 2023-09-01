Мужчина заказал онлайн смартфон, но получил гранату – фото

Пока неизвестно, кто это сделал.

В Мексике мужчина, заказавший мобильный телефон, был ошеломлен, когда получил по почте гранату.

Об этом пишет nypost.com.

Неизвестный клиент утверждал, что заказал смартфон из интернет-магазина на дом в Леоне, Гуанахуато. Когда посылка прибыла в прошлый понедельник, мама мужчины забрала ее внутрь и положила на кухонный стол.

Покупатель даже не подозревал, что его смартфон на самом деле был взрывчаткой. Он открыл посылку и обнаружил, что в ней осколочная граната.

Граната / Фото: nypost.com

Обеспокоенный потенциально смертельной неразберихой, мужчина позвонил властям, после чего на место была отправлена группа по разминированию.

Тем временем власти Министерства национальной обороны оцепили место жительства мужчины. К счастью, устройство удалось деактивировать, а власти сейчас проверяют посылку.

Пока что неизвестно, кто послал гранату, владение которой в Мексике запрещено.

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