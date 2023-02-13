Мужчина закрутил романы с 250 женщинами: как ему это удалось

В Торонто мужчина несколько раз сменил имя и познакомился с 250 женщинами, чтобы закрутить с ними роман и выманить у них деньги.

Об этом сообщает CTV News.

Потерпевшие от действий Йона Малдера не знали его настоящего имени, пока его не объявили в суде.

Наоми Вольф, которую обманул мужчина, рассказала, что познакомилась с ним в соцсети, когда покупала мотоцикл за 10 тысяч канадских долларов. Она описала мужчину как харизматичного и привлекательного. Пара встречалась около восьми месяцев. После этого подруга направила женщине ссылку на группу знакомств.

Выяснилось, что с этим мужчиной встречаются еще около 100 женщин.

Другая жертва аферы – Эндж Мэдилл – начала общаться с Малдером в приложении для знакомств, но никогда не встречалась с ним.

"Он начал получать от общения со мной выгоду уже после первого сообщения, хотя тогда я не поняла этого. Он казался настоящим джентльменом, пел серенады и стремился быть первым человеком, с которым мы общались утром. Он умел заставить женщину почувствовать себя особенной", — сказала она.

В 2013 году Малдер отбывал наказание за мошенничество. Тогда суд требовал от него выплату компенсации в размере 7,3 тысячи канадских долларов.

Напомним, в Индии жена пожаловалась мужу на любовника и уговорила его убить.

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