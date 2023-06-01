Мужчина закурил в туалете самолета через 20 минут после взлета: чем все закончилось (видео)

Стюардессы рейса, следовавшего в Великобританию, обнаружили курившего в туалете мужчину.

Об этом пишет manchestereveningnews.co.uk.

Инцидент произошел примерно через 20 минут после взлета в Пальме, Испания, во вторник, 30 мая.

Бортпроводники увидели выходящий из кабины дым и узнали, что внутри курил мужчина. Они сразу же уведомили полицию.

Видео, снятое другими пассажирами рейса, показывает момент, когда правоохранители аэропорта Манчестера заходят в самолет, чтобы вывести пассажира, прежде чем все выйдут.

Когда хулиган спускался по лестнице, женщина, которая снимала видео, заметила, что подъехали новые полицейские машины.

В это время бортпроводники объявили: "Дамы и господа, теперь вы можете выйти из самолета".

Отец, летевший со своими двумя маленькими дочерьми, рассказал, как развивался инцидент: "Это было буквально через 20 минут после взлета. Один из бортпроводников почувствовал запах дыма из туалета. Они взяли все его данные, а затем объявили об этом на весь самолет. Я был очень доволен, потому что они назвали имя и пристыдили человека. Если вы готовы выкурить сигарету и рисковать жизнью 180 человек на борту, то вас следует назвать и пристыдить".

В результате пассажира не арестовали, поскольку авиакомпания не нарушила судебное преследование.

Напомним, недавно пассажир самолета открыл дверь во время полета. Судно находилось на высоте около 213 метров над землей, за несколько минут до посадки.

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