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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
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Мужчина засунул умершую мать в морозильную камеру, чтобы получать пенсию

В Великобритании 60-летний мужчина приговорен к двум годам и четырем месяцам заключения за то, что он почти три года прятал тело своей умершей 89-летней матери в морозильной камере в гостиной.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Мужчина засунул умершую мать в морозильную камеру, чтобы получать пенсию

© pixabay.com

В Великобритании мужчину заключили в тюрьму после того, как он почти три года хранил свою умершую мать в морозильной камере, продолжая получать на нее более 78 000 фунтов стерлингов помощи (более 4,5 млн грн).

Об этом пишет Daily Star.

60-летний Кристофер Филлипс ранее признал, что препятствовал законному и достойному захоронению 89-летней Сильвии Филлипс.

Суду сообщили, что Филлипс уволился с работы, чтобы стать полноценным смотрителем за своей матерью за несколько месяцев до ее смерти 8 марта 2023 года.

После ее смерти, причина которой остается неустановленной, ответчик приобрел морозильную камеру и использовал ее для хранения тела в гостиной их дома.

Тело было завернуто в плед с леопардовым принтом с розами и открыткой с надписью «Маме от Кристофера и Тины».

После смерти матери Филлипс получил всего 78 190,92 фунтов стерлингов помощи. В понедельник суд вынес Филлипсу наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы.

Раньше мы писали, что в Италии пенсионер построил фальшивый римский амфитеатр и зарабатывал на туристах 20 лет.

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Дата публикации
Количество просмотров
806
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