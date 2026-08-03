Мужчина засунул умершую мать в морозильную камеру, чтобы получать пенсию

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В Великобритании мужчину заключили в тюрьму после того, как он почти три года хранил свою умершую мать в морозильной камере, продолжая получать на нее более 78 000 фунтов стерлингов помощи (более 4,5 млн грн).

Об этом пишет Daily Star.

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60-летний Кристофер Филлипс ранее признал, что препятствовал законному и достойному захоронению 89-летней Сильвии Филлипс.

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Суду сообщили, что Филлипс уволился с работы, чтобы стать полноценным смотрителем за своей матерью за несколько месяцев до ее смерти 8 марта 2023 года.

После ее смерти, причина которой остается неустановленной, ответчик приобрел морозильную камеру и использовал ее для хранения тела в гостиной их дома.

Тело было завернуто в плед с леопардовым принтом с розами и открыткой с надписью «Маме от Кристофера и Тины».

После смерти матери Филлипс получил всего 78 190,92 фунтов стерлингов помощи. В понедельник суд вынес Филлипсу наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы.

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Раньше мы писали, что в Италии пенсионер построил фальшивый римский амфитеатр и зарабатывал на туристах 20 лет.

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