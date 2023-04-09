Мужчина заплатит почти 450 евро штрафа из-за надписи на футболке

В Эстонии мужчина должен заплатить 444 евро штрафа.
Жителя эстонского города Нарва оштрафовали на 444 евро. Еще 9 мая 2022 года он пришел к танку-памятнику в футболке красного цвета с надписью СССР и гербом Советского Союза.
Об этом сообщает портал ERR.
Решение о штрафе было вынесено 24 ноября, но в законную силу оно вступило только на этой неделе, когда кассационную жалобу мужчины не принял к рассмотрению Государственный суд.
"Демонстрация такой футболки 9 мая является актом провокации, напрямую связанным с оправданием совершения международного преступления и не имеющего ничего общего с увековечением памяти павших", — говорится в постановлении суда.
Мужчина также подтвердил свою поддержку российской агрессии против Украины.
"9 мая, увидев полицейский патруль, мужчина пытался спрятать футболку под курткой, что свидетельствует о том, что он понимал, что ношение предмета одежды с такой символикой запрещено", — отметили в полиции.
Житель Нарвы сможет выплачивать штраф в течение полугода ежемесячными платежами в размере 74 евро.
Напомним, суд в Полтавской области наказал рецидивистку, которая в Instagram торговала советской атрибутикой.
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