Мужчина заплатит почти 450 евро штрафа из-за надписи на футболке

Жителя эстонского города Нарва оштрафовали на 444 евро. Еще 9 мая 2022 года он пришел к танку-памятнику в футболке красного цвета с надписью СССР и гербом Советского Союза.

Об этом сообщает портал ERR.

Решение о штрафе было вынесено 24 ноября, но в законную силу оно вступило только на этой неделе, когда кассационную жалобу мужчины не принял к рассмотрению Государственный суд.

"Демонстрация такой футболки 9 мая является актом провокации, напрямую связанным с оправданием совершения международного преступления и не имеющего ничего общего с увековечением памяти павших", — говорится в постановлении суда.

Мужчина также подтвердил свою поддержку российской агрессии против Украины.

"9 мая, увидев полицейский патруль, мужчина пытался спрятать футболку под курткой, что свидетельствует о том, что он понимал, что ношение предмета одежды с такой символикой запрещено", — отметили в полиции.

Житель Нарвы сможет выплачивать штраф в течение полугода ежемесячными платежами в размере 74 евро.

Напомним, суд в Полтавской области наказал рецидивистку, которая в Instagram торговала советской атрибутикой.

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