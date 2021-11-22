Мужчина зарезал ножом работника супермаркета из-за требования одеть маску

Нападающего могут заключить в тюрьму не менее 10 лет.

Полиция Тайваня арестовала местного жителя, обвиняемого в убийстве работника супермаркета. Злоумышленник ножом зарезал мужчину, когда его попросил его надеть маску.

Об этом пишет Taipei Times.

По версии следствия, 41-летний мужчина зашел в круглосуточный магазин города Таоюань без маски. В ответ на замечания работника он покинул магазин, но вскоре после этого вернулся и бросил маску в лицо работника.

В третий раз злоумышленник вернулся в заведение в 5.25 утра, вооруженный ножом, и нанес несколько ударов в грудную клетку сотрудника. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.

По данным информационного агентства CNA, Чанг после ареста заявил, что страдает психологическими проблемами и не помнит якобы убийство.

Суд заявил, что подозреваемый может скрыться, и поэтому его задержали. По обвинению в убийстве ему грозит не менее 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Германии произошел конфликт между сотрудником АЗС и клиентом. Последний избил работника АЗС из-за просьбы надеть маску.

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