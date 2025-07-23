Мужчина зарезал жену на глазах у 7-месячного сына: жуткие детали трагедии (фото)

Муж убил свою жену / © iStock

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В Великобритании в центре города Брэдфорд мужчина жестоко убил свою жену на глазах их семимесячного сына

Об этом пишет издание ВВС.

Трагедия произошла, когда 27-летняя Кульсума Актер прогуливалась с коляской, а ее муж Габибур Масум внезапно напал на нее с ножом. Малыш не пострадал.

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В апреле прошлого года Кульсума Актер, проживавшая в приюте в Брэдфорде, была смертельно ранена ножом своим мужем, Габибуром Масумом, который жил в городе Бернли. В июне этого года Масума, 27-летнего мужчину, признали виновным в убийстве во время судебного процесса в Коронном суде Брэдфорда.

Габибур Масум / © bbc.com

Судья, мистер Коттер, во время вынесения приговора во вторник постановил, что Масум получает пожизненное заключение с минимальным сроком 28 лет. Он отметил, что обвиняемый «жестоко и безжалостно» напал на Кульсуму, нанеся ей 26 ножевых ранений.

Кульсума Актер / © bbc.com

Судья подчеркнул: «Вы достали нож из кармана и напали на нее прямо на глазах у прохожих». По его словам, Масум сознательно ударил ее в шею, затем наступил на жертву ногами и в конце перерезал ей горло. Он добавил, что ранения были несовместимы с жизнью, и это было его сознательным намерением.

Прокурор Стивен Вуд рассказал, что Масум, который родом из Бангладеш, находился в Великобритании по студенческой визе, которая закончилась 20 июня. В суде сообщили, что до убийства Кульсума проживала в приюте с января, после того как Масум угрожал ей ножом в их доме. За несколько дней до трагедии мужчину замечали возле приюта, где он якобы наблюдал и ждал жертву.

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Сообщается, что Масум посылал угрозы убийства членам семьи Кульсумы, если она не вернется к нему. Он даже пытался подкупить ее, присылая фальшивые сообщения от местной медицинской клиники.

В день нападения Кульсума вышла из приюта, чтобы встретиться с подругой, думая, что мужчина находится в Испании. Однако он отследил ее с помощью приложения на телефоне и напал на нее в центре города, ударив ножом более 25 раз.

Во время суда он признал вину в убийстве по неосторожности и владении холодным оружием, однако был признан виновным в умышленном убийстве. Кроме этого, его осудили за избиение, угрозу убийством и преследование. После смерти Кульсумы их сына забрали под опеку.

В суде были прочитаны заявления родных погибшей. В частности, Минара Бегум, жена брата Кульсумы, сказала: «Я никогда не забуду, что сделал Масум с Кульсумой. Когда я дома режу что-то ножом, я не могу перестать думать, что он жестоко заколол ее на глазах у их малыша. Как кто-то может такое сделать? У меня осталось много вопросов, на которые я никогда не найду ответы. Это очень расстраивает, разочаровывает и злит».

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Ее брат Эмран Гусейн также выразил боль: «Она была лучшей матерью, хоть и недолго. Никто не готов к тому шоку, когда узнаешь, что родной человек был убит. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось с моей сестрой. Я никогда не оправлюсь».

Семья Кульсумы опубликовала совместное заявление: «Этот ужасный человек забрал Кульсиму не только у нас, но и у их сына. Он никогда не познает ее красоту и доброту, кроме воспоминаний, которые мы будем передавать ему в будущем. Он — единственный свет в этой темноте, и Кульсума живет в нем».

Прокурор Королевской прокуратуры Мари Волш назвала Масума «жестоким и опасным человеком», который долго издевался над Кульсумой, заставив её бежать в приют. Она добавила: «Не принимая разрыва отношений, он отыскал её и убил. Это ужасное убийство, и мы надеемся, что его заключение принесёт хоть какое-то утешение семье и друзьям Кульсумы».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровенской области мужчина во время ссоры убил свою жену из-за ее религиозных убеждений и взглядов на Родину. После преступления он пытался совершить самоубийство, попал в ДТП.

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