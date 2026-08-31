Мужчина застрелил двоюродного брата во время застолья: причина удивит

Пистолет / © pixabay.com

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В США семейное застолье закончилось убийством: 22-летний Эрвин Гутьеррес застрелил своего 25-летнего двоюродного брата из-за спора о том, чье мексиканское блюдо острее.

Об этом сообщает Daily Star.

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Трагедия произошла на территории жилого комплекса в Альбукерке. Братья провели вечер за распитием алкоголя и приготовлением зеленых энчилад, после чего поссорились из-за того, была ли порция Гутьерреса такой же острой, как у его брата.

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Словесный конфликт быстро перерос в физическое противостояние. По словам очевидца, Натаниэль первым ударил Эрвина. После этого Гутьеррес получил пистолет, нацелился на родственника и закричал: «Мы семья! Мы семья! Как ты мог так со мной поступить?».

Когда Натаниэль начал отходить, подозреваемый выстрелил ему в спину примерно три-четыре раза, после чего скрылся с места происшествия.

Как отмечает NBC News, полиция прибыла на место инцидента около 23:00. Правоохранители обнаружили Кавасоса в луже крови на дорожке между многоквартирными домами. От полученных огнестрельных ранений он скончался. Следователи также обнаружили пистолет, принадлежавший погибшему Натаниелю, не менее 10 ярдов от его тела.

Другой свидетель, являющийся общим двоюродным братом обоих мужчин, предоставил полиции текстовые сообщения от Гутьерреса. В них подозреваемый заявлял, что родственник угрожал лишить его жизни.

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После инцидента Гутьеррес направил сообщение: «Он действительно мертв?». Впоследствии он добавил: «Я не хотел его убивать, но я не хотел, чтобы он убил меня».

Гутьерреса арестовали на следующий день после стрельбы. В настоящее время он находится под стражей в следственном изоляторе, ему официально предъявлены обвинения в открытом убийстве.

Напомним, во Флориде 75-летний фермер погиб после нападения огромной экзотической птицы — казуара. Раненый мужчина успел вызвать спасателей, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.

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