Мужчина застрелил двух чиновников во время плановой проверки хранения оружия

Подозреваемый был задержан / © Associated Press

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В немецком районе Ноймаркт в Верхнем Пфальце (Бавария) мужчина застрелил двух сотрудников районного управления во время плановой проверки хранения огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Spiegel.

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Инцидент произошел в Бернгау. Около 14:00 полиция и спасатели получили несколько экстренных вызовов из-за звуков выстрелов. Подозреваемый забаррикадировался в доме. К месту происшествия прибыло спецподразделение полиции с бронированным автомобилем и вертолетом. Жителям рекомендовали оставаться дома или держаться вдали от окруженной зоны.

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По данным полиции, это была плановая проверка правильности хранения оружия — его не собирались конфисковывать. Почему подозреваемый открыл огонь по чиновникам, до сих пор неизвестно.

«Пока нельзя предоставить никакой информации о мотиве преступления», — отметила спикер.

Напомним, в парке американского города Балтимор произошла стрельба из-за спора за место для парковки. Погибла 12-летняя девочка, еще три человека получили ранения.

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