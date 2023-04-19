Мужчина застрелил двух женщин, которые ошибочно сели в его автомобиль

В США, в Элгине (штат Техас) полицейские арестовали 25-летнего Педро Телло Родригеса-младшего. Его обвиняют в расстреле двух молодых женщин, ошибочно сели в его автомобиль. Он также выстрелил в двух других, но, к счастью, промахнулся.

Об инциденте сообщает ABC News.

Родригеса обвинили в опасном обращении, что является серьезным преступлением.

"В авто несколько раз выстрелили. Две пассажирки автомобиля пострадали от огнестрельного оружия. Одной пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте. Другая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу вертолетом, где она остается в тяжелом состоянии. На место происшествия выехали оперативники и следственные группы. Офицеры работали всю ночь, чтобы идентифицировать и найти подозреваемого, которым оказался 25-летний Педро", — сообщили в полиции.

Жертвы были болельщицами, возвращавшимися домой с тренировки. Родригес застрелил их на стоянке продуктового магазина.

"Рот сказала, что на пассажирском сиденье был мужчина, поэтому она сначала запаниковала, подумав, что в ее машине незнакомец, и села в машину своего друга. Когда она заметила, что мужчина подходит к их автомобилю, она сказала, что опустила окно, чтобы извиниться, сказав ему, что думала, что это ее автомобиль. Рот сказала, что мужчина поднял руки, достал пистолет и начал стрелять", — рассказывают свидетели происшествия.

Раньше в Нью-Йорке мужчину обвинили в убийстве девушки, которая была в машине, ошибочно въехавшей на его подъездную дорожку.

Между тем , в России муж убил жену на глазах у детей. Накануне он вернулся с войны в Украину.

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