Мужчина застрелил мать 3 детей из-за спора о футболе - подробности инцидента

Во Флориде погибла мать троих детей Кристал Рур. Муж застрелил ее из-за ссоры во время просмотра футбольного матча, ранив ее 13-летнюю дочь, а годовалый ребенок остался невредимым.

Об этом пишет USA TODAY.

Одним из последних поступков Кристал было то, что она приказала своему 12-летнему сыну покинуть дом и вызвать помощь — это спасло ему жизнь.

Как сообщили шериф округа Полк Грэди Джадд и сестра погибшей Стейфани Рур, трагедия произошла 22 декабря 2025 года в доме семьи в Хайленд-Сити, что к востоку от Тампы.

Муж Кристал, Джейсон Кенни, находился в сарае, выпивая и смотря футбольный матч. Когда он зашел в дом и захотел продолжить просмотр, возникла ссора. Шериф Грэди Джадд отметил: «13-летняя девочка просила не стрелять: 'Пожалуйста, не стреляй в меня. Пожалуйста, не стреляй в меня', и он дважды выстрелил».

Сестра погибшей Стейфани Рур рассказала, что Кристал всю жизнь работала тяжело и была полностью предана детям. «Она работала тяжело и долго. И как-то она была супергероем. Она успевала работать на полную ставку и быть полноценной матерью», — подчеркнула Стейфани. Она добавила: «Ее дети были ее миром. Она работала для них, чтобы обеспечить их. Она их защищала».

Кристал и дети проводили вечер у елки, когда началась ссора. Она приказала 12-летнему сыну бежать к соседям и вызвать 911. Благодаря этому мальчику выжила и его сестра. После нападения Кенни поехал на территорию умершего отца, позвонил сестре и сказал, что «сделал очень, очень плохо», а затем застрелился в сарае.

Стейфани Рур подчеркнула героизм сестры и племянников: «Моя сестра погибла героем, защищая детей и отправив моего племянника вызвать 911. Она спасла их жизни». Молодая 13-летняя дочь Кристал выжила после ранения, а годовалый ребенок остался невредимым. «Я никогда не позволю этим детям забыть любовь и мужество, которое имела их мама. Они всегда будут знать, что она их любила и ставила на первое место», — добавила Стейфани.

