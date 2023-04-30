Мужчина застрелил пятерых соседей, в том числе ребенка, которые попросили его не стрелять во дворе

В Техасе (США) 28 апреля мужчина застрелил из винтовки пятерых соседей, в том числе 8-летнего мальчика. Это произошло после того, как они попросили подозреваемого прекратить стрелять из полуавтоматической винтовки, которую он делал у себя во дворе. Сосед мешал спать ребенку.

Об этом пишет Reuters.

Подозреваемый вышел из своего дома вечером 28 апреля и начал стрелять в своем дворе, соседи попросили его прекратить, потому что дома спал ребенок. После чего злоумышленник, который был под пьян, открыл по людям стрельбу. Жертвы были расстреляны в голову, погибшие были из Гондураса.

Полиция и ФБР разыскивают злоумышленника 38-летнего Франсиско Оропезу в соседнем лесу.

"Мы ищем с помощью собак и людей на лошадях, а также беспилотников в воздухе", – рассказал шериф местного округа.

Он также добавил, что правоохранительные органы нашли заброшенный мобильный телефон и некоторую выброшенную одежду в зоне поиска.

Во время нападения в доме находилось 10 человек, пятеро из которых выжили. По данным ФБР, все они жили в доме, но не являлись членами одной семьи.

Напомним, в Мексиканском заливе намеренно затопили судно (видео).

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