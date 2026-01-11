Мужчина застрелил шесть человек, среди жертв — ребенок

Дарика Мур / © Associated Press

В Миссисипи мужчина по имени Дарика Мур убил шестерых человек, в том числе семилетнюю девочку.

Об этом сообщает газета New York Post.

По данным властей, 24-летний мужчина застрелил нескольких членов своей семьи и пастора в трех разных местах недалеко от города Вест-Пойнт. По данным полиции, это произошло после того, как его планы совершить сексуальное насилие над одной из жертв были сорваны родственниками.

«Это действительно поразило нас. За почти 30 лет — это один из самых сложных случаев, с которыми мне когда-то приходилось работать», — сообщил на пресс-конференции шериф округа Клей Эдди Скотт.

Вечером в пятницу, 9 января, (по американскому времени), Мур убил своего 67-летнего отца, своего 55-летнего дядю и своего старшего брата.

Следователи заявили, что после убийств он угнал грузовик брата и скрылся с места преступления. Полиция и спецслужбы начали масштабную операцию по его розыску.

По данным полиции, мужчина уехал в свой второй дом, где попытался совершить сексуальное нападение на другую жертву.

Там злоумышленник убил семилетнюю девочку.

«Я не понимаю, какой мотив мог быть у человека, убившего семилетнего ребенка», — сказал по этому поводу шериф.

В целом он застрелил еще двух братьев, один из убитых был пастором местной церкви. После последнего убийства Мур продолжил свой побег, но был задержан на следующий день.

Окружной прокурор Скотт Колом заявил, что дело будет пересмотрено относительно применения смертной казни, назвав ее «самым ужасным из возможных».

