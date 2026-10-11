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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Мужчина застрелил восемь человек, среди погибших - беременная женщина и дети

В городе Эри вооруженный мужчина открыл огонь в жилом доме, среди жертв двое детей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия / © Associated Press

В городе Эри, штат Пенсильвания, произошла трагедия: в результате стрельбы в жилом квартале погибли девять человек. Среди жертв двое маленьких детей и беременная женщина, а также сам нападающий.

Об этом сообщает АР.

Полицию вызвали около 17:00 по местному времени в пятницу, 9 октября, после сообщений о стрельбе на Перри-стрит в Эре.

Двух женщин обнаружили мертвыми у дома, еще несколько погибших обнаружили внутри жилья. По информации местных медиа, злоумышленник сначала напал на двух женщин, а затем вошел в дом и открыл стрельбу по другим людям.

Злоумышленник после нападения забаррикадировался внутри дома, что повлекло за собой длительное противостояние со спецподразделением полиции на месте. В итоге нападающий скончался от огнестрельной раны, нанесенной себе самостоятельно. Имена погибших пока официально не разглашались.

Напомним, в немецком районе Ноймаркт в Верхнем Пфальце (Бавария) мужчина застрелил двух сотрудников районного управления во время плановой проверки хранения огнестрельного оружия.

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