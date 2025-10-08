Мужчина заявил, что его жена "превращается в змею" — полиция начала расследование

Змея / © Pixabay

Реклама

Житель индийского города Ситапур обратился в полицию с жалобой, что его жена якобы по ночам «превращается в змею» и пытается его укусить. Странная история мгновенно разлетелась по соцсетям и стала темой горячих обсуждений.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Мужчина, по имени Мерадж, рассказал о своих подозрениях во время «Дня общественных жалоб». Он заявил окружному магистрату, что жена «мучает его психически» и может «убить его во сне». Перед обращением к властям он даже пытался обратиться за помощью к экзорцисту — безрезультатно.

Реклама

Полиция решила не оставлять заявление без внимания и начала расследование.

«Мы получили жалобу, и дело находится в расследовании», — отметили правоохранители.

В то же время местный сельский совет тоже собрался, чтобы обсудить этот «сверхъестественный инцидент», однако ни к какому решению так и не пришел.

Жена мужчины, Насемун, выдвинула собственную версию событий. Она заверила, что Мерадж просто ищет повод, чтобы снова жениться. По словам женщины, она находится на четвертом месяце беременности, однако муж не поддерживает ее материально — не помогает с едой, лечением и даже неоднократно намекал на приданое.

Реклама

Насемун напомнила, что требовать приданое в Индии запрещено еще с 1961 года. Впрочем, подобные конфликты до сих пор распространены — особенно в штате Уттар-Прадеш, который, по данным Национального бюро регистрации преступлений (NCRB), остается лидером по количеству преступлений, связанных с приданым. Согласно отчету ведомства, только за прошлый год количество таких случаев в стране выросло на 14%.

Напомним, популярная Twitch-стримерша Фанди совершила беспрецедентный поступок — она решила транслировать свои роды вживую. Момент рождения ее ребенка в прямом эфире увидели более 15 тыс. зрителей.