Мужчине, который недавно шокировал своей "свадьбой века", грозит пожизненное заключение

Жениху из "свадьбы века", которая стала вирусной в прошлом месяце в TikTok, грозит пожизненное заключение.

Об этом пишет Mens Journal.

29-летний Джейкоб ЛаГрон прославился в социальных сетях в ноябре, когда его жена, 27-летняя Меделин Броквэй, разместила в TikTok видео их роскошной свадьбы. Различные издания оценивают стоимость мероприятия от 56 до 89 миллионов долларов. Отец Мэделин – Роберт Броквей, глава и генеральный директор Bill Ussery Motors, материнской компании Mercedes-Benz из Корал-Гейблс и Mercedes-Benz из Катлер-Бэй во Флориде.

По данным The Independent, празднование пары растянулось на пятидневный отпуск в Париже. Их репетиционный ужин прошел в Парижском оперном театре, после чего состоялась ночь в Версальском дворце. На вечеринке Maroon 5 спел серенаду жениху и невесте, которая была в наряде от Dior, во время их первого танца. По данным The Economic Times, в реестр вошли различные предметы роскоши, такие как хрустальный домик-бабочка за 12 500 долларов, старинная ваза за 5600 долларов и старинный серебряный чайный сервиз за 2950 долларов.

Броквей и ЛаГрон мгновенно обрели популярность, когда распространились кадры этого события, и многие без иронии назвал его "свадьбой века". Но, похоже, за новообретенную славу пришлось заплатить цену. Газета Washington Post сообщила, что ЛаГрон сейчас находится в центре уголовного расследования, и ему грозит несколько десятилетий заключения. Юридический вопрос, который, скорее всего, разворачивался в частном порядке, теперь разворачивается в национальном масштабе.

Власти утверждают, что 14 марта полиция в Вестворт-Виллидже, штат Техас, ответила на целый ряд звонков о нарушении по тому же адресу. Когда полицейские прибыли в жилой дом, чтобы оценить ситуацию, ЛаГрон якобы "обстрелял" их, согласно обвинительному выводу, рассмотренному The Post. В документах утверждается, что ЛаГрон "намеренно и сознательно угрожал неизбежными телесными повреждениями" нескольким полицейским и "действительно использовал или демонстрировал смертоносное оружие во время нападения, а именно огнестрельное оружие".

Читайте главные новости дня:

ЛаГрон был арестован и позже освобожден под залог в 20 000 долларов. Однако ему все еще предстоит судебное разбирательство. В Техасе преступление против полицейского, повлекшее серьезные телесные повреждения, считается тяжким преступлением первой степени. Диапазон наказаний огромен – от пяти до 99 лет или даже пожизненного заключения.

Обвиняемые предстали перед зданием суда округа Таррант 30 ноября, однако неясно, что там было обсуждено. В августе, всего за три месяца до экстравагантной свадебной недели, окружная прокуратура предложила ЛаГрону соглашение о признании вины. Согласно условиям, ЛаГрон откажется от права на суд и признает себя виновным в обмен на относительно небольшой срок 25 лет.

После появления ЛаГрона в суде на прошлой неделе Броквей удалила свой аккаунт TikTok, в котором хранились чрезвычайно популярные видео их церемонии, и закрыла свой аккаунт в Instagram.

Напомним, влюбленные поженились и через несколько лет стали сводными братом и сестрой. История любви имеет неожиданный поворот.

Читайте также: