Мужчине отменили приговор после 44 лет в тюрьме, а потом снова задержали: детали

Освобожденный после 44 лет заключения Субраманьяму Ведам

Суд в США отменил пожизненный приговор 64-летнему Субраманьяму Ведаму, который провел в тюрьме более 40 лет за убийство друга. Однако вместо долгожданной свободы его ждал новый арест и угроза депортации из страны, которую мужчина считает домом.

Об этом пишет CNN.

Ведам провел за решеткой более четырех десятилетий, прежде чем в августе суд отменил его приговор. Уже на следующий день после снятия обвинений мужчину задержали сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

2 апреля иммиграционный судья Адам Панопулос постановил, что Ведам может остаться в Соединенных Штатах. Несмотря на решение суда, немедленного освобождения не будет: мужчина вместе с адвокатом еще должны подать ходатайство о залоге. В то же время Министерство внутренней безопасности может обжаловать это решение до 4 мая.

Панопулос отметил, что за годы заключения Ведам существенно изменился: он занимался учебой, помогал другим и стал наставником для четырех племянниц, с которыми познакомился уже во время отбывания наказания.

Оценивая этот путь, судья подчеркнул, что суд воспринимает «последние 44 года» как часть «нового пути», на котором Ведам сумел найти свое призвание в Соединенных Штатах.

Отдельно он отметил стремление мужчины «начать жизнь заново» в 64 года.

В своем заявлении Ведам подчеркнул, что «благодарен» за решение суда, а также за поддержку близких.

«Я хотел бы отметить, что у меня действительно особенная семья. Также хочу поблагодарить многих-многих друзей, которые поддерживали меня и верили в меня в течение последних 44 лет. Без их веры в справедливость, я не думаю, что мой успех был бы возможен», — рассказал мужчина.

Это дело рассматривается на фоне напряженной ситуации в иммиграционной системе США, где инициативы Белого дома по реформам усложнили шансы избежать депортации.

В случае Ведама судья мог принять решение о его выдворении в Индию — страну, которую тот покинул еще младенцем и где его знают как «Субу».

Его сестра Сарасвати Ведам выступила в суде 1 апреля, призывая позволить ему остаться в США. После слушания она вместе с двумя дочерьми ждала решения с осторожным оптимизмом. В комментарии CNN женщина сказала, что благодарна за вердикт, но сожалеет, что ее родители не дожили до того, чтобы увидеть «этот день».

Отмененный приговор и задержание ICE — подробности

В прошлом году в три часа ночи Сарасвати Ведам получила звонок, которого ожидала более 40 лет: приговор ее брату за убийство отменен. Женщина не могла определиться, что чувствует больше — радость или слезы. На тот момент она находилась в Новой Зеландии, где преподавала как профессор.

Однако более чем через месяц, когда Сарасвати приехала забрать брата из тюрьмы в Пенсильвании, ее ждала новая неожиданность.

«Его не было», — сказала женщина.

Ведама уже забрали под стражу сотрудники ICE.

Более четырех десятилетий назад Субу приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за убийство, которое, по словам мужчины, он не совершал. Кроме этого, Ведам не оспаривал обвинения в хранении ЛСД с целью сбыта.

В августе суд отменил приговор за убийство после того, как адвокаты установили: во время двух судебных процессов прокуратура скрыла потенциально важные баллистические доказательства.

Свобода, которую ждали десятилетиями, казалась уже достижимой. Впрочем, эта надежда быстро исчезла. Уже на следующий день после снятия обвинений Субу задержали сотрудники ICE на основании действующего ордера на депортацию, связанного с приговором по наркотическому делу.

«Нельзя сказать, что это было совсем невозможно», — отметила его сестра. В то же время она призналась, что спустя годы «я даже не помнила, что это все еще актуально».

По словам женщины, родители привезли Субу в США из Индии еще младенцем.

«Они приехали как молодая пара с двумя маленькими детьми, с большими надеждами и хорошей работой», — вспоминает сестра, которая родилась уже в Америке.

Она также рассказала, что родители регулярно навещали брата в тюрьме, пока были живы. Именно о них Сарасвати подумала первыми, когда узнала об отмене приговора.

«Это несправедливо, что они не дожили до этого момента и что он потерял так много десятилетий своей жизни», — сказала она, не сдерживая слез.

Министерство внутренней безопасности, в свою очередь, продолжает настаивать на депортации. После решения суда CNN обратился в ведомство за комментарием.

«Отмена одного приговора не остановит действия ICE по обеспечению федерального иммиграционного законодательства. Если вы нарушаете закон, вы будете нести последствия», — ранее заявлял представитель DHS.

В феврале Совет по иммиграционным апелляциям США — высший административный орган в этой сфере — признал дело Субу «исключительным» и требующим повторного рассмотрения. Как пояснила его адвокат Ава Бенах, первичный ордер на депортацию, который впоследствии отменили, основывался на уже аннулированном приговоре за убийство и связанном с ним наркотическом обвинении.

Однако в конце февраля федеральный иммиграционный судья отказал Субу в освобождении под залог на время рассмотрения дела, учитывая его осуждение за продажу ЛСД, что обычно классифицируется как «отягчающее преступление».

Последний шанс мужчины повлиять на решение суда

Во время слушания 1 апреля Субу, выступая онлайн, признал, что в молодости делал «глупые вещи» — употреблял алкоголь и наркотики, но подчеркнул, что не склонен к насилию.

«Возможно, я употреблял наркотики, но никогда не делал ничего насильственного. Никогда», — сказал он.

На вопросы адвоката Субу отвечал прямо, иногда с легким акцентом, характерным для округа Делавэр в Пенсильвании.

Говоря об отмененном приговоре и предложенных сделках со следствием, он заметно оживился.

«Я знал, что я невиновен. Все это было как плохой сон», — сказал мужчина.

Во время заключения Субу участвовал в различных программах, занимался спортом и получил высшее образование, хотя, по его словам, учиться было «очень» сложно в таких условиях.

После освобождения мужчина планирует переехать в Сакраменто, где будет жить с одной из своих племянниц и ее семьей, среди которых есть полуторагодовалая девочка со вторым именем Субу — в его честь.

Мужчина отметил, что не имел возможности создать собственную семью, но хочет быть «дядей-няней» для своей двоюродной внучки и продолжить образование. Ему уже предложили стипендию в Университете штата Орегон.

Сарасвати также свидетельствовала, что несмотря на годы разлуки всегда оставалась близкой с братом. Он не был рядом в важные моменты жизни сестры — на свадьбе или при рождении детей, но ее дочери очень к нему привязаны.

День оглашения приговора Сарасвати помнит до сих пор. Возможная депортация брата стала бы для нее еще одним тяжелым ударом. Женщина объяснила, что в Индии у Субу не осталось семьи, он не владеет языком, а расстояние и разница во времени разрушили бы их тесную связь.

«Мои девочки знают его почти как еще одного из родителей», — сказала Сарасвати.

Теперь она надеется как можно быстрее обнять брата и «по-настоящему побыть с ним», когда он выйдет на свободу. Ожидание этого момента после всех лет женщина называет нечеловеческим.

«Мы просто хотим, чтобы у него был момент спокойствия и момент празднования», — сказала она.

Скрытые улики в деле об убийстве

Дело об убийстве, по которому осудили Субу, связывали с гибелью его друга и бывшего соседа по комнате — 19-летнего студента Томаса Кинсера.

В день исчезновения соседа в декабре 1980 года Субу попросил подвезти его в соседний город, чтобы купить наркотики. Через девять месяцев останки Кинсера обнаружили в провале с пулевым отверстием в черепе. Оружия не нашли, но в его одежде была пуля калибра .25.

Сначала Субу задержали по подозрению в преступлениях, связанных с наркотиками, а затем предъявили обвинение в убийстве. Он не отрицал вину по наркотическим статьям.

Хотя во время суда присяжные слышали, что Субу приобрел пистолет калибра 25, им не предоставили отчет ФБР, в котором говорилось, что рана Кинсера была слишком маленькой для такого оружия. Несмотря на то, что прокуроры знали точные параметры ранения, эти данные не были переданы стороне защиты.

Именно этот отчет стал одним из ключевых доказательств, которые команда юристов обнаружила в 2022 году. Впоследствии это привело к решению суда в августе 2025 года о том, что процесс был несправедливым и подлежит пересмотру.

Чуть больше чем через месяц прокуратура округа Центр заявила, что не будет инициировать новое разбирательство и снимет обвинения.

В то же время окружной прокурор подчеркнул, что «господин Кинсер был убит пистолетом калибра .25. Эти доказательства были убедительными 40 лет назад и остаются таковыми сегодня».

«Однако факты остаются фактами: рассмотрение дела через 44 года будет чрезвычайно сложным, а шансы на успех не такие, как раньше. Он провел 44 года в тюрьме без зафиксированных нарушений, что свидетельствует об отсутствии угрозы для общества», — говорилось в заявлении прокурора.

Сестра признается, что переживать такие повороты каждый раз все труднее.

«Трудно снова и снова надеяться, а потом разочаровываться. Мы все еще надеемся и представляем, как это будет — когда он наконец вернется домой», — сказала она.

К слову, в Австралии 58-летней Кэтлин Фолбиг предложили 2 млн долл. компенсации за 20 лет ошибочного заключения. Ее осудили в 2003 году за смерть четырех детей, однако в 2023-м помиловали после выявления генетических причин трагедий. Правительство осуществило добровольную выплату, которую адвокаты женщины назвали «оскорбительной и несправедливой», учитывая потерянные десятилетия жизни и пережитую травму.