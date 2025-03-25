Мужчине присудили компенсацию за 46 лет в камере смертников по ложному обвинению: сумма шокирует

Несмотря на большую сумму, компенсация в пересчете на один день заключения оказалась ничтожно мала. Но оправданный смертник уже не может это оценить.

Японцу, который провел 46 лет в камере смертников, пока его не оправдали в прошлом году, присудили компенсацию в размере 1,4 миллиона долларов. Это около 85 долларов за каждый день его заключения по сфабрикованному обвинению в убийстве четырех человек.

Об этом сообщает CNN.

Бывший профессиональный боксер Ивао Хакамата, которому на данный момент уже исполнилось 89 лет, был приговорен к смертной казни в 1968 году. Его признали виновным в убийстве четырех человек несмотря на неоднократные заявления о том, что полиция сфабриковала против него улики.

Хакамата был оправдан после того, как анализ ДНК показал, что окровавленная одежда, которая "доказала" в суде его вину, была подброшена намного позже убийств. Законный представитель Хакаматы назвал компенсацию "самой большой суммой", когда-либо выплаченной за неправомерное осуждение в Японии, но заявил, что она никогда не сможет компенсировать страдания бывшего заключенного-смертника.

"Я считаю, что государство совершило ошибку, которую нельзя искупить 200 миллионами иен", — заявил адвокат Хидэё Огава.

Хакамата ушел из профессионального бокса в 1961 году и устроился на работу на завод по переработке сои. Пять лет спустя он был арестован полицией после того, как его начальник вместе с женой и двумя их детьми были найдены зарезанными в их доме.

Хакамата сначала признался в убийстве, но позже заявил, что полиция заставила его оговорить себя путем угроз и побоев.

В 1968 году суд двумя голосами против одного приговорил Хакамату к смертной казни через повешение. Судья, голосовавший против смертной казни, через полгода ушел в отставку, деморализованный тем, что не смог остановить вынесение смертного приговора.

Хакамата, который продолжал настаивать на своей невиновности, провел больше половины своей жизни в ожидании казни. Новые доказательства привели к его освобождению в 2014 году и повторному судебному разбирательству, в результате чего мужчина был оправдан.

Его дело привлекло внимание всего мира к системе уголовного правосудия Японии, где, по данным сайта Министерства юстиции, уровень обвинительных приговоров составляет 99%, и вызвало призывы отменить смертную казнь в стране.

Сестра Хакаматы Хидеко, которая долгое время боролась за его освобождение, в прошлом году заявила, что десятилетия тюремного заключения нанесли непоправимый ущерб психическому здоровью ее брата. По ее словам, Хакамата "живет в своем собственном мире".

"Иногда он счастливо улыбается, но это когда он в заблуждении... Мы даже не обсуждали судебный процесс с Ивао из-за его неспособности осознавать реальность", – рассказала сестра Хакаматы.

Напомним, в Украине суд принял революционное решение по делу об убийстве. Женщину, которая во время самозащиты убила обидчика, оправдали.

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