Мужчину арестовали после разговора с искусственным интеллектом: что он рассказал чату

Claude / © Getty Images

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В австралийском Сиднее полиция арестовала 29-летнего Дэвида Лана Текрея после его общения с чатом Claude, разработанным компанией Anthropic. По данным правоохранителей, мужчина якобы рассказал искусственному интеллекту о намерении устроить стрельбу в детском заведении недалеко от своего дома.

Об этом сообщают Futurism и The Sydney Morning Herald.

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Мужчину задержали 18 октября после того, как информация о его разговорах с чатом привлекла внимание Интерпола.

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По материалам полиции, представленным в суде, Текрей использовал голосовой режим Claude, позволяющий общаться с искусственным интеллектом устно.

Во время одного из разговоров он якобы заявил, что собирается отправиться в местный торговый центр Westfield и устроить стрельбу в расположенном поблизости детском заведении.

Как разговор с искусственным интеллектом привел к аресту

По информации журналистов, подозрительные высказывания мужчины попали во внимание Интерполу, после чего о возможной угрозе стало известно австралийским правоохранителям.

В то же время неизвестно, как именно информацию из разговора передали международной правоохранительной организации и инициировала ли сообщение непосредственно компания Anthropic.

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После инцидента учетную запись мужчины в Claude заблокировали.

18 октября Текрея задержали, а на следующий день его рассмотрел местный суд в Сазерленде.

Мужчине выдвинули обвинения в использовании средств электронной связи для угроз, преследований или оскорблений.

Прокуроры настаивали на содержании обвиняемого под стражей, заявив, что его увольнение может создать серьезную угрозу общественной безопасности.

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Что рассказал адвокат задержанного

Защитник мужа Данило Райкович возразил, что его клиент действительно собирался совершить нападение.

По словам адвоката, Текрей находился в состоянии сильного стресса из-за проблем со здоровьем.

Сначала мужчина обратился к чату, чтобы получить информацию о лечении ушной инфекции. Однако впоследствии разговор перерос в эмоциональные высказывания.

Адвокат утверждал, что угрозы были лишь проявлением раздражения и не отражали реальных намерений клиента.

Он также подчеркнул, что подозреваемый не имел судимостей, а разговор с искусственным интеллектом считал частным.

По решению суда мужчина был оставлен под стражей для проведения психиатрического обследования. После этого суд должен вернуться к рассмотрению дела.

Могут ли разговоры с чатами попасть в полицию

История австралийца привлекла внимание к вопросу о конфиденциальности общения с искусственным интеллектом.

Claude принадлежит компании Anthropic, разрабатывающей механизмы обнаружения опасного использования своих моделей.

В частности, чатбот научен отказывать в ответах на запросы, связанные с планированием насилия или причинением вреда людям.

Политика компании также допускает передачу информации правоохранительным органам при определенных чрезвычайных обстоятельствах, в частности для предотвращения серьезной угрозы жизни или здоровью людей.

Однако в случае задержания Текрея точный механизм обнаружения и передачи информации остается неизвестным.

Эксперты отмечают, что общение с чатами не всегда имеет такой же уровень конфиденциальности, как личные записи, которые хранятся только на пользовательском устройстве.

В то же время высказанные в ходе разговора угрозы еще не доказывают намерения совершить преступление. Окончательную правовую оценку действиям задержанного должен предоставить суд.

Напомним, что Ватикан предупредил мир об угрозе апокалипсиса из-за искусственного интеллекта.

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