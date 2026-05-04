Мужчину казнили через несколько недель после женитьбы: какими были его последние слова

Тиана Красники и Джеймс Броднакс

Британка Тиана Красники поделилась щемящими деталями казни своего мужа-американца Джеймса Броднакса в Техасе. Пара поженилась за несколько недель до исполнения приговора о смертной казни, который вызвал споры.



Последние слова мужчины перед казнью

Красники, которая закончила юридический факультет, вышла замуж за приговоренного к смертной казни Броднакса всего за несколько недель до его смерти — 14 апреля. Уже 30 апреля приговор привели в исполнении путем смертельной инъекции — в тот момент женщина успела сказать мужу: «Я тебя люблю».

31-летняя Красники рассказала, что в последние минуты бросилась к стеклу, которое отделяет камеру исполнения приговора, и стала свидетелем смерти мужа.

«Его последние слова ко мне были: "не сдавайся" и "я тебя люблю", мы говорили друг с другом все время, пока он был привязан к кушетке. Его голова резко откинулась назад, он не смог закончить последнее слово, потом посмотрел на меня и закрыл глаза. Я кричала: "открой глаза", говорила, что люблю его и что мне жаль, что я его подвела», — поделилась женщина.

«Я упала на пол, меня подняли и сказали, что я должна ждать 20 минут, пока он умрет. Мы пообещали друг другу смотреть в глаза и разговаривать, пока это будет происходить. Все это ощущалось как фильм "Пункт назначения"», — добавила Красники.

За что мужчину приговорили к смертной казни?

Броднакса приговорили к смертной казни в штате Техас после его признания в расстреле двух мужчин — 26-летнего Стивена Свона и 28-летнего Мэтью Батлера — возле музыкальной студии в Далласе в 2008 году.

Преступление он совершил вместе со своим двоюродным братом Демариусом Каммингсом. По данным следствия, оба на тот момент находились под воздействием марихуаны с примесями синтетического наркотика фенциклидина.

В марте этого года Каммингс заявил, что полностью берет вину на себя, однако это не повлияло на решение суда — апелляции Броднакса об отмене смертного приговора отклонили.

Незадолго до казни 37-летний осужденный заявил, что правосудие допустило ошибку, и выразил надежду на прощение со стороны семей погибших.

«Я молился Богу о вашем прощении. Несмотря на то, что вы думаете обо мне, я надеюсь, что Бог услышал эту молитву. Но независимо от того, что вы думаете обо мне, Техас ошибся. Я невиновен, факты моего дела говорят сами за себя. Точка», — заявлял Броднакс.

Его адвокаты отмечали, что мужчина «глубоко сожалел о своем участии» в преступлении.

Как познакомилась пара?

Знакомство Броднакса и Красники началось с переписки в октябре 2024 года. По словам женщины, она написала мужчине в рамках исследования прав человека для магистерской работы по международному праву. Сначала они планировали оставаться «друзьями», однако во время визита британки в тюрьму строгого режима американец сделал ей предложение. Пара поженилась во время короткой церемонии, находясь по разные стороны стекла.

Напомним, накануне сообщалось, что в Техасе через смертельную инъекцию казнили Броднакса, осужденного за убийство двух мужчин. Несмотря на его предсмертные заявления о невиновности и поддержку звезд (Трэвис Скотт, Killer Mike), Верховный суд отклонил последнюю апелляцию. Защита отмечала отсутствие ДНК Броднакса на оружии и видеопризнание его двоюродного брата, который назвал себя единственным убийцей, однако прокуроры назвали эти показания сомнительными. Броднакс стал третьим казненным в штате с начала 2026 года.

